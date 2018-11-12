تصنيف المحترفات: لا تعديل على المراكز العشرين الأولى

وتبتعد هاليب بفارق مريح عن أقرب مطارداتها الألمانية أنجيليك كيربر.
وجاء التصنيف الأسبوعي الجديد عقب تتويج التشيكيات بلقب كأس الاتحاد للمرة السادسة في تاريخهن وذلك إثر تغلبهن على الأميركيات 3-0 في الدور النهائي في براغ.
- تصنيف العشر الأوليات:
1 - الرومانية سيمونا هاليب 6921 نقطة
2- الألمانية أنجيليك كيربر 5875
3 - الدنماركية كارولاين فوزنياكي 5586
4 - الأوكرانية إيلينا سفيتولينا 5350
5 - اليابانية ناومي أوساكا 5115
6- الأميركية سلون ستيفنز 5023
7- التشيكية بترا كفيتوفا 4630
8- التشيكية كارولينا بليسكوفا 4465
9- الهولندية كيكي برتنز 4335
10 - الروسية داريا كاساتكينا 3415