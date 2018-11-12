تصنيف المحترفات: لا تعديل على المراكز العشرين الأولى

من قبل AFP November 12, 2018 11:35 لم يطرأ أي تعديل على المراكز العشرين الأولى في تصنيف لاعبات كرة المضرب المحترفات الصادر الإثنين بريادة الرومانية سيمونا هاليب التي ضمنت إنهاء العام في الصدارة.