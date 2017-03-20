تصنيف المحترفات: كيربر تعود إلى عرش الصدارة

واستغلت كيربر غياب الأميركية سيرينا وليامس عن دورة إنديان ويلز، أولى دورات الماسترز للألف نقطة، بسبب آلام في ركبتيها وانتزعت منها المركز الأول علماً أن الألمانية خرجت من الدور ثمن النهائي.

وكانت سيرينا خسرت المباراة النهائية الموسم الماضي أمام البيلاروسية فيكتوريا آزارنكا.

وهي المرة الثانية التي تنتزع فيها كيربر الصدارة من سيرينا.

وانتزعت الألمانية صدارة التصنيف للمرة الأولى في مسيرتها في الأشهر الأخيرة من العام الماضي من سيرينا بالذات، لكن الأميركية استردتها بعد تتويجها ببطولة أستراليا المفتوحة في كانون الثاني/يناير الماضي في طريقها إلى الانفراد بالرقم القياسي لعدد الألقاب في البطولات الكبرى (23 لقباً مقابل 22 للالمانية الاخرى شتيفي غراف).

وصعدت الروسية ايلينا فيسنينا الى افضل تصنيف في مسيرتها الاحترافية عقب تتويجها بدورة إنديان ويلز على حساب مواطنتها سفتلانا كوزنتسوفا.

وارتقت فيسنينا (30 عاماً) مرتبتين وصارت ثالثة عشرة، فيما صعدت كوزنتسوفا مرتبة واحدة وأصبحت سابعة.

وصعدت السلوفاكية دومينيكا تشيبولكوفا إلى المركز الرابع على حساب الرومانية سيمونا هاليب، والإسبانية غاربيني موغوروتسا إلى المركز السادس على حساب البولندية إنييسكا رادفانسكا التي تراجعت مرتبتين وصارت ثامنة.



- ترتيب اللاعبات العشر الأوليّات:

1- الألمانية أنجيليك كيربر 7515 نقطة

2- الأميركية سيرينا وليامس 7130

3- التشيكية كارولينا بليسكوفا 5640

4- السلوفاكية دومينيكا تشيبولكوفا 5160

5- الرومانية سيمونا هاليب 5022

6- الإسبانية غاربيني موغوروتسا 4790

7- الروسية سفتلانا كوزنتسوفا 4555

8- البولندية انييسكا رادفانسكا 4345

9- الأميركية ماديسون كيز 4007

10- الأوكرانية ايلينا سفيتولينا 3850