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الدوري الإنكليزي الممتاز
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تصنيف المحترفات: كفيتوفا تتقدم خطوة على حساب الفرنسية غارسيا

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تقدمت التشيكية بترا كفيتوفا الى المركز الخامس على حساب الفرنسية كارولين غارسيا في الترتيب الأسبوعي الجديد للاعبات كرة المضرب المحترفات الصادر الإثنين والذي تتصدره الرومانية سيمونا هاليب.

Reuters

وجاء تقدم كفيتوفا خطوة واحدة إلى الأمام بعد بلوغها نصف نهائي دورة سينسيناتي الأميركية، في حين خرجت غارسيا التي تراجعت خطوة أيضاً، من ثمن النهائي.

وحققت الهولندية كيكي برتنز نقلة من أربع درجات، واقتربت من نادي العشر الأوليات بفوزها على كفيبتوفا ثم على الرومانية سيمونا هاليب في نهائي الدورة الأميركية.

وخرجت الإسبانية غاربيني موغوروتسا، بطلة الدورة العام الماضي، من نادي الـ10 بعد خسارتها اللقب وثلاثة مراكز في التصنيف الجديد لتنزل إلى المركز الثاني عشر، بعد خسارتها في الدور الثاني.

ولم يطرأ أيّ تغير على المراكز الأربعة الأولى، ورغم الخروج المبكر، احتفظت الدنماركية كارولاين فوزنياكي والأميركية سلون ستيفنز والألمانية أنجيليك كيربر بمراكزهن توالياً خلف المتصدرة الرومانية.
في ما يأتي تريب العشر الأوليات:
الرومانية سيمونا هاليب       8061 نقطة
الدنماركية كارولاين فوزنياكي  5975
الأميركية سلون ستيفنز         5482
الألمانية أنجيليك كيربر       5305
التشيكية بترا كفيتوفا        4840
الفرنسية كارولين غارسيا       4725
الأوكرانية إيلينا سفيتولينا    4555  
التشيكية كارولينا بليسكوفا    4105
الألمانية جوليا غورغيس         3815
اللاتفية يلينا أوستابنكو     3787
  
 

تصنيف المحترفات بترا كفيتوفا
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