تصنيف المحترفات: كفيتوفا تتقدم خطوة على حساب الفرنسية غارسيا

وجاء تقدم كفيتوفا خطوة واحدة إلى الأمام بعد بلوغها نصف نهائي دورة سينسيناتي الأميركية، في حين خرجت غارسيا التي تراجعت خطوة أيضاً، من ثمن النهائي.

وحققت الهولندية كيكي برتنز نقلة من أربع درجات، واقتربت من نادي العشر الأوليات بفوزها على كفيبتوفا ثم على الرومانية سيمونا هاليب في نهائي الدورة الأميركية.

وخرجت الإسبانية غاربيني موغوروتسا، بطلة الدورة العام الماضي، من نادي الـ10 بعد خسارتها اللقب وثلاثة مراكز في التصنيف الجديد لتنزل إلى المركز الثاني عشر، بعد خسارتها في الدور الثاني.

ولم يطرأ أيّ تغير على المراكز الأربعة الأولى، ورغم الخروج المبكر، احتفظت الدنماركية كارولاين فوزنياكي والأميركية سلون ستيفنز والألمانية أنجيليك كيربر بمراكزهن توالياً خلف المتصدرة الرومانية.

في ما يأتي تريب العشر الأوليات:

الرومانية سيمونا هاليب 8061 نقطة

الدنماركية كارولاين فوزنياكي 5975

الأميركية سلون ستيفنز 5482

الألمانية أنجيليك كيربر 5305

التشيكية بترا كفيتوفا 4840

الفرنسية كارولين غارسيا 4725

الأوكرانية إيلينا سفيتولينا 4555

التشيكية كارولينا بليسكوفا 4105

الألمانية جوليا غورغيس 3815

اللاتفية يلينا أوستابنكو 3787



