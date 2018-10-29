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دوري أبطال أوروبا
تنس

تصنيف المحترفات: سفيتولينا تتقدم إلى المركز الرابع

تقدمت الأوكرانية إيلينا سفيتولينا التي أحرزت الأحد بطولة الماسترز الختامية لموسم لاعبات كرة المضرب المحترفات في سنغافورة، ثلاثة مراكز في التصنيف الصادر الإثنين عن رابطة المحترفات، لتصبح في المركز الرابع عالمياً.

AFP

ولم يطرأ أيّ تعديل على المراكز الثلاثة الأولى، إذ ضمنت الرومانية سيمونا هاليب إنهاء العام في الصدارة، أمام الألمانية أنجيليك كيربر الثانية والدنماركية كارولاين فوزنياكي الثالثة.

وتراجعت اليابانية ناومي أوساكا المتوجة بلقب بطولة فلاشينغ ميدوز الأميركية إلى المركز الخامس، بينما احتفظت وصيفة الماسترز الأميركية سلون ستيفنز بالمركز السادس. 

كما تراجعت التشيكية بترا كفيتوفا من المركز الخامس إلى السابع بعد تلقيها ثلاث هزائم في بطولة الماسترز التي اختتمت الأحد في سنغافورة.
                  
- تصنيف العشر الأوليات:
1 - الرومانية سيمونا هاليب       6921 نقطة
2- الألمانية أنجيليك كيربر        5875
3 - الدنماركية كارولاين فوزنياكي  5586
4 - الأوكرانية إيلينا سفيتولينا   5350
5 - اليابانية ناومي أوساكا     5115
6- الأميركية سلون ستيفنز     5023
7- التشيكية بترا كفيتوفا        4630 
8- التشيكية كارولينا بليسكوفا   4465
9-الهولندية كيكي برتنز        4335
10 - الروسية داريا كاساتكينا   3315
 

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