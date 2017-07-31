تصنيف المحترفات: بنغ تدنو من نادي العشرين الأوليات

وتقدمت بنغ (31 عاماً) التي توجت بثاني لقب في مسيرتها الاحترافية، 9 مراكز وباتت في المركز الثالث والعشرين.

من جهتها، صعدت التشيكية كاترينا سينياكوفا (21 عاماً) المتوجة بدورها بلقبها الثاني في مسيرتها الاحترافية عندما نالت لقب دورة باشتاد السويدية الأحد على حساب الدنماركية كارولين فوزنياكي، 17 مركزاً وباتت في المركز 39.

وبقيت الصدارة على حالها حيث تتربع التشيكية كارولينا بليسكوفا التصنيف للأسبوع الثالث على التوالي أمام الرومانية سيمونا هاليب والألمانية أنجيليك كيربر.



- ترتيب العشر الأوليات:

1- التشيكية كارولينا بليسكوفا 6751 نقطة

2- الرومانية سيمونا هاليب 5770

3- الألمانية أنجيليك كيربر 5626

4- الإسبانية غاربيني موغوروتسا 4991

5- الأوكرانية إيلينا سفيتولينا 4935

6- الدنماركية كارولين فوزنياكي 4860

7- البريطانية جوهانا كونتا 4665

8- الروسية سفتلانا كوزنتسوفا 4410

9- الأميركية فينوس وليامس 4052

10- البولندية أنييسكا رادفانسكا 3940