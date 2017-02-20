تصنيف المحترفات: بليسكوفا تعزز موقعها في المركز الثالث

وتوجت بليسكوفا السبت في الدوحة بلقبها الثاني في 2017 على حساب الدنماركية كارولين فوزنياكي، بعد الأول مطلع السنة في دورة بريزباين الأسترالية بفوزها على الفرنسية إليزيه كورنيه.

وأضافت بليسكوفا 370 نقطة إلى رصيدها الذي ارتفع إلى 5640 نقطة مقابل 7115 للألمانية أنجيليك كيربر التي خرجت من الدور الأول لكنها لم تخسر أي نقطة كونها شاركت في دورة الدوحة لأول مرة.

من جانبها، تقدمت فوزنياكي 3 درجات إلى المركز الخامس عشر برصيد 2540 نقطة.

ولم يطرأ أي تعديل على مراكز اللاعبات العشر الأوليات.

ترتيب اللاعبات العشر الأوليات

1- الأميركية سيرينا وليامس 7780 نقطة

2- الألمانية أنجيليك كيربر 7115

3- التشيكية كارولينا بليسكوفا 5640

4- الرومانية سيمونا هاليب 5172

5- السلوفاكية دومينيكا تشيبولكوفا 5150

6- البولندية أنييسكا رادفانسكا 4915

7- الإسبانية غاربيني موغوروتسا 4720

8- الروسية سفتلانا كوزنتسوفا 3915

9- الأميركية ماديسون كيز 3897

10- البريطانية جوانا كونتا 3705