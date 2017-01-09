تصنيف المحترفات: بليسكوفا في أفضل مركز لها



وتقدمت بليسكوفا (24 عاماً) من المركز السادس بعدما توجت السبت بلقبها السابع في 17 مباراة نهائية، بتغلبها في نهائي بريزبين على الفرنسية اليزيه كورنيه التي تقدمت 10 مراكز، ليصبح تصنيفها 31.

وفي التصنيف الأول لسنة 2017، بقيت الألمانية انجيليك كيربر التي استهلت الموسم بخروجها من ربع نهائي بريزبين على يد الأوكرانية ايلينا سفيتولينا، في صدارة التصنيف الذي تربعت عليه للمرة الأولى في 12 أيلول/سبتمبر الماضي على حساب الأميركية سيرينا وليامس.

ولم يطرأ أي تعديل على المراكز العشرة الأولى باستثناء تقدم بليسكوفا على حساب السلوفاكية دومينيكا تشيبولكوفا، بينما بقيت سيرينا وليامس ثانية بفارق كبير عن أقرب ملاحقاتها البولندية إنييسكا رادفانسكا، على رغم أن وليامس استهلت الموسم بخروجها من ثمن نهائي دورة أوكلاند على يد مواطنتها ماديسون برينغل.



- ترتيب اللاعبات العشر الأوليات:

1- الألمانية أنجيليك كيربر 8875 نقطة

2- الأميركية سيرينا وليامس 7080

3- البولندية إنييسكا رادفانسكا 5420

4- الرومانية سيمونا هاليب 5257

5- التشيكية كارولينا بليسكوفا 4970

6- السلوفاكية دومينيكا تشيبولكوفا 4875

7- الإسبانية غاربيني موغوروتسا 4420

8- الأميركية ماديسون كيز 4137

9- الروسية سفتلانا كوزنتسوفا 4115

10- البريطانية جوانا كونتا 3690