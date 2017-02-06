تصنيف السيدات - صدارة سيرينا صامدة

وكانت الأميركية انتزعت الصدارة من الألمانية أنجيليك كيربر الأسبوع الماضي بعد تتويجها في بطولة أستراليا المفتوحة لكرة المضرب أولى البطولات الأربع الكبرى.

ولم يطرأ أي تعديل على مراكز اللاعبات العشر الأوليات.

وتقدمت الفرنسية كريستينا ملادينوفيتش 20 مركزاً لتصبح حادية وثلاثين بعد فوزها الأحد بدورة سان بطرسبورغ الروسية الدولية.

ترتيب اللاعبات العشر الأوليات:

1- الأميركية سيرينا وليامس 7780 نقطة.

2- الألمانية أنجيليك كيربر 7115 نقطة.

3- التشيكية كارولينا بليسكوفا 5270 نقطة.

4- الرومانية سيمونا هاليب 5172 نقطة.

5- السلوفاكية دومينيكا تشيبولكوفا 5070 نقطة.

6- البولندية انييسكا رادفانسكا 4915 نقطة.

7- الاسبانية غاربيني موغوروتسا 4720 نقطة.

8- الروسية سفتلانا كوزنتسوفا 3915 نقطة.

9- الأميركية ماديسون كيز 3897 نقطة.

10- البريطانية جوانا كونتا 3705 نقطة.