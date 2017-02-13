تصنيف السيدات - ثبات في المراكز العشرة الأولى

وتتصدر سيرينا التصنيف برصيد 7780 نقطة وتليها الألمانية أنجليك كيربر في المركز الثاني برصيد 7115 نقطة والتشيكية كارولينا بليسكوفا برصيد 5270 نقطة.

وجاء ترتيب اللاعبات في المراكز العشرة الأولى بنسخة التصنيف الصادرة عن الرابطة العالمية للاعبات التنس المحترفات اليوم الاثنين الموافق 13 شباط/فبراير 2017 كما يلي:

ترتيب اللاعبات العشر الأوليات:

1- الأميركية سيرينا وليامس 7780 نقطة.

2- الألمانية أنجيليك كيربر 7115 نقطة.

3- لتشيكية كارولينا بليسكوفا 5270 نقطة.

4- الرومانية سيمونا هاليب 5172 نقطة.

5- السلوفاكية دومينيكا تشيبولكوفا 5070 نقطة.

6- البولندية انييسكا رادفانسكا 4915 نقطة.

7- الاسبانية غاربيني موغوروتسا 4720 نقطة.

8- الروسية سفتلانا كوزنتسوفا 3915 نقطة.

9- الأميركية ماديسون كيز 3897 نقطة.

10- البريطانية جوانا كونتا 3705 نقطة.