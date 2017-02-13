تصنيف السيدات - ثبات في المراكز العشرة الأولى
حافظت النجمة الأميريكية سيرينا وليامس على موقعها في التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات في نسخته الصادرة اليوم الاثنين والتي لم تشهد أي تغييرات في المراكز العشرة الأولى.
وتتصدر سيرينا التصنيف برصيد 7780 نقطة وتليها الألمانية أنجليك كيربر في المركز الثاني برصيد 7115 نقطة والتشيكية كارولينا بليسكوفا برصيد 5270 نقطة.
وجاء ترتيب اللاعبات في المراكز العشرة الأولى بنسخة التصنيف الصادرة عن الرابطة العالمية للاعبات التنس المحترفات اليوم الاثنين الموافق 13 شباط/فبراير 2017 كما يلي: