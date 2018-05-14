تصنيف الرجال: فيدرر يعود أولاً وادنى مركز لدجوكوفيتش منذ 2006

عاد السويسري روجيه فيدرر الى المركز الاول في التصنيف العالمي الجديد للاعبي كرة المضرب المحترفين الصادر الاثنين، مستفيدا من خسارة الاسباني رافايل نادال للقبه في دورة مدريد للماسترز، فيما تراجع الصربي نوفاك دجوكوفيتش الى ادنى مركز له منذ عام 2006.

ومني نادال بأول هزيمة على الارض الترابية منذ نحو عام بخسارته في ربع نهائي مدريد، رابع دورات الالف نقطة، امام وصيفه في العام الماضي النمساوي دومينيك تييم، بعد ان توج للمرة الحادية عشرة في دورتي مونتي كارلو وبرشلونة وحقق 21 فوزا متتاليا على الملاعب المفضلة لديه.

وحقق "الماتادور" الاسباني ايضا رقما قياسيا في عدد المجموعات المتتالية بفوزه في 50 مجموعة بفارق مجموعة واحدة عن الاميركي جون ماكنرو (49 مجموعة على الارض الصلبة عام 1984).

وكان فيدرر تنازل عن المركز الاول في الثاني من نيسان/ابريل بمجرد خسارته مباراته الاولى في دورة ميامي، ثاني دورات الماسترز، لصالح نادال الذي لم يشارك في تلك الدورة.

وتراجع دجوكوفيتش المصنف اول سابقا بخروجه من الدور الثاني على يد البريطاني كايل ادموند، ست مراتب الى المركز الثامن عشر، وهو أدني تصنيف له منذ 8 تشرين الاول/اكتوبر 2006.

وحافظ الالماني ألكسندر زفيريف، المتوج بلقب دورة مدريد، على المركز الثالث، فيما تراجع وصيفه تييم درجة واحدة وتنازل عن المركز السابع لصالح منافسه في نصف نهائي الدورة الاسبانية الجنوب افريقي كيفن اندرسون الذي حقق في سن الـ 31 افضل تصنيف في مسيرته.

وكانت القفزة الاكبر للكندي المغمور دينيس شابوفالوف الذي خاض في سن التاسعة عشرة ثاني نصف نهائي في دورات الماسترز على الملاعب الترابية، والثاني في مسيرته بعد مونتريال الكندية (2017)، وانتقل 14 مركزا الى التاسع والعشرين.

ترتيب المصنفين العشرة الأوائل:

1- السويسري روجيه فيدرر 8670 نقطة

2- الاسباني رافايل نادال 7950

3- الالماني ألكسندر زفيريف 6015

4- البلغاري غريغور ديميتروف 4870

5- الكرواتي مارين سيليتش 4770

6- الارجنتيني خوان مارتن دل بوترو 4540

7- الجنوب افريقي كيفن اندرسون 3660

8- النمساوي دومينيك تييم 3545

9- الأميركي جون ايسنر 3305

10- البلجيكي دافيد غوفان 2930

