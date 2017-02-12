تشيكيا إلى نصف نهائي كأس الاتحاد

والفوز هو العاشر على التوالي لتشيكيا التي أحرزت اللقب في السنوات الثلاث السابقة، فبلغت نصف النهائي للمرة التاسعة على التوالي منذ 2009.

يذكر أن تشيكيا أحرزت اللقب خمس مرات في المواسم الستة الأخيرة.

وانتهى اليوم الأول بالتعادل 1-1 حيث فازت السبت الإسبانية غاربيني موغوروسا في مباراة الفردي الأولى على بربورا ستريكوفا 6-صفر و3-6 و6-1، والتشيكية كارولينا بليسكوفا في الثانية على لارا أروابارينا 6-4 و7-5.

وتغلبت بليسكوفا الأحد على موغوروسا 6-2 و6-2، وستريكوفا على أروابارينا 6-4 و6-4.

وتلتقي تشيكيا مع الولايات المتحدة أو المانيا في نصف النهائي الذي يقام يومي 22 و23 نيسان/أبريل.

وكانت بيلاروسيا أول المتأهلين بفوزها على هولندا 4-1.