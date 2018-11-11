تسيتسيباس يتوج ببطولة اللاعبين الشبان في كرة المضرب

وفي النسخة الثانية من بطولة "نكست جين" (في إشارة إلى "الجيل المقبل") التي أقيمت في مدينة ميلانو الإيطالية، تفوق اليوناني (20 عاماً) ليل السبت على منافسه الأسترالي الذي يصغره بعام، بنتيجة 2-4، 4-1، 4-3 (7-3) و4-3 (7-3)، في مباراة استغرقت ساعة و41 دقيقة.

وتقام البطولة بنظام خمس مجموعات ممكنة في كل مباراة، لكن المجموعة يحسمها اللاعب الذي يسبق منافسه للفوز بأربعة أشواط (بدلاً من ستة وفق النظام المعتاد). ويلجأ اللاعبان إلى شوط فاصل ("تاي برايك") في حال تعادلهما بنتيجة 3-3 في المجموعة (بدلا من 6-6).

وأحرز تسيتسيباس ثاني لقب في مسيرته الاحترافية، بعد دورة ستوكهولم السويدية في تشرين الأول/أكتوبر، لينهي بذلك موسماً تقدم فيه من المركز 91 عالمياً الى المركز 15 حالياً.

وكان تسيتسيباس قد بلغ هذا الموسم أيضاً، نهائي دورة تورونتو الكندية للماسترز (ألف نقطة)، قبل أن يخسر أمام الإسباني رافايل نادال.

وقال اليوناني الذي أحرز لقب النسخة الثانية من البطولة خلفاً للكوري الجنوبي تشانغ هيون المتوج العام الماضي "شعور رائع. قدمت كرة مضرب رائعة هذا الأسبوع هنا في ميلانو".

أضاف "كنت قوياً جداً ذهنياً وهذا ما أثبته في الشوط الفاصل في المجموعة الأخيرة"، في مواجهة المصنف 31 عالمياً، والذي حقق بدوره تقدماً لافتاً هذا الموسم من المركز 208 عالمياً.

وتمكن الأسترالي من الثبات في المجموعة الرابعة بعدما حصل تسيتسيباس على فرصتن لحسم المباراة في الشوط السادس، قبل أن يتلقى دي مينور بنتيجة المجموعة والمباراة، أول خسارة له في البطولة.

وقال الأسترالي "إجمالاً، أنا سعيد جدا بأدائي (...) كل التحية لستيفانوس. كان لاعباً أفضل اليوم (السبت)"، مضيفا "كان موسما طويلا، موسما لن أنساه. قدمت كرة مضرب مذهلة على مدى العام. وعلى المستويين الذهني والبدني، أشعر بأن الوقت حان لأخذ قسط من الراحة".

وتقام البطولة بنظام مجموعتين تضم كل منهما أربعة لاعبين، على أن يتأهل أفضل إثنين من كل مجموعة الى نصف النهائي، وهو نظام مشابه لبطولة الماسترز الختامية لموسم المحترفين، والتي تنطلق الأحد في لندن.

