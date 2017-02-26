تسونغا يتوج ببطولة مرسيليا للتنس

وسيتمكن تسونغا الذي كان المصنف 11 عالمياً مطلع الأسبوع، من التقدم إلى المركز السابع في تصنيف اللاعبين المحترفين الذي يصدر الاثنين، والعودة إلى نادي العشرة الأوائل الذي خرج منه في آب/اغسطس. بعد أن قدم أداء جيداً منذ مطلع هذه السنة.

وقال تسونغا بعد الفوز "قدمت كرة مضرب ممتازة طوال الأسبوع، كما الأسبوع الماضي" الذي أنهاه بالفوز على البلجيكي دافيد غوفان في نهائي دورة روتردام التي تقام داخل قاعة (6-4، 6-3، و6-1).

وتفوق تسونغا (31 عاماً) على بويي بشكل واضح في المباراة، لاسيما بإحرازه 40 نقطة على إرساله من أصل 46 ممكنة.

وقال "لم أكن في خطر كبير (في النهائي). أبليت بشكل حسن على الارسال في كل مرة كانت النقطة على المحك. كان الأمر صعباً عليه (بويي) لأنه لم يحظ بفرص كثيرة".

من جهته، قال بويي "من المؤسف أنني خسرت ارسالي الافتتاحي. عندما يتقدم جو، يصبح من الصعب وقف اندفاعه"، من دون أن يخفي رضاه عن مستواه لاسيما بعد إصابته بقدمه مطلع الموسم.

وهو اللقب الرابع عشر لتسونغا وبه عادل رصيد مواطنه ريشار غاسكيه في ألقاب اللاعبين الفرنسيين، إلا أنه لا يزال يحتاج إلى تسعة ألقاب لمعادلة أفضل رقم فرنسي (يانيك نواه مع 23).

وهي المرة الأولى منذ بول-هنري ماتيو عام 2002، يحرز لاعب كرة مضرب فرنسي لقبي دورتين في أسبوعين توالياً.

وكان تسونغا جرد الأسترالي نيك كيريوس الثالث في البطولة من لقبه الفرنسي بفوزه عليه بصعوبة 7-6 (7-5) و2-6 و6-4 في نصف النهائي، بينما تغلب بويي على مواطنه غاسكيه السادس في البطولة 7-5 و6-3.

وكان النهائي المواجهة الثانية بين تسونغا وبويي بعد ثمن نهائي دورة مونتي كارلو للماسترز على الملاعب الترابية العام الماضي، والذي فاز فيه تسونغا بالنتيجة نفسها (6-4 و6-4).