تاريخ التنس يفتح أبوابه مرحبا باليافعة الأستراليّة أيافا

وبعد يومين فقط من بداية العام الجديد، استغلت أيافا (16 عاماً) فعاليات اليوم الثالث من بطولة برزبين الدولية للتنس وأكدت أنها موهبة بازغة جديدة للتنس الأسترالي كما أصبحت أول لاعبة تولد في القرن الحالي وتحقق الفوز في مباراة بالأدوار الرئيسية لإحدى بطولات الرابطة العالمية لمحترفات التنس.

واجتازت أيافا، المولودة في العاشر من أيار/مايو 2000، الدور التأهيلي للبطولة الحالية قبل أن تحجز مكانها في الدور الثاني للبطولة بالفوز على الأميركية بيتاني ماتيك ساندز (31 عاماً) اليوم الثلاثاء 2-6 و6-3 و6-4 في الدور الأول للبطولة.

وأكدت أيافا عملياً أنها موهبة جديدة صاعدة وواعدة للتنس الأسترالي بعدما نجحت في الاختبار الصعب الأول لها في بطولات الرابطة العالمية للمحترفات.

عوائق تجاوزتها

وكانت الأمطار التي هطلت على برزبين أمس الاثنين تسببت في إيقاف اللعب بمباريات الدور الأول لكن أيافا نجحت في اجتياز هذا الاختبار النفسي رغم فارق الخبرة عن منافستها الأميركية التي يقترب سنها من ضعف عمر أيافا.

كما نجحت اللاعبة الناشئة في التأقلم السريعة مع الحشد الجماهيري في مدرجات الملعب والتي شهدت نحو ألفي مشجع ليكون أكبر عدد من الجماهير تشاهده في أي مباراة خاضتها خلال مسيرتها حتى الآن.

وأشار موقع بطولة برزبين على الانترنت إلى أن أيافا، التي تفضل اختصار اسمها من "ديستاني" إلى "ديس" ، ستشارك أيضاً في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس في وقت لاحق من الشهر الحالي.

ترقب وآمال

وتخوض أيافا فعاليات بطولة أستراليا المفتوحة التي تنطلق في 16 كانون الثاني/ يناير الحالي، ببطاقة دعوة (وايلد كارد) لتكون المشاركة الأولى لها في بطولات "غراند سلام" الأربع الكبرى.

وقد تنجح أيافا في أن تكون أول لاعبة مولودة في القرن الحالي تحقق الفوز في مباراة بإحدى بطولات "غراند سلام" الأربع الكبرى ليكون رقماً قياسياً جديداً لها بعد الإنجاز الذي حققته اليوم في برزبين.

وتواجه أيافا اختباراً صعباً للغاية في الدور الثاني بالبطولة الحالية حيث تلتقي الروسية سفيتلانا كوزنيتسوفا المصنفة الخامسة للبطولة والفائزة من قبل بلقبين في البطولات الأربع الكبرى.

وتحتل أيافا المركز 387 بين مصنفات التنس عالمياً ولكن الفوز الذي حققته اليوم سيحسن من تصنيفها العالمي كثيرا قبل خوض بطولة أستراليا المفتوحة كما سيمنحها دفعة معنوية هائلة.

وبدأت أيافا عشقها للتنس في سن مبكرة للغاية مما دفع والديها إلى العمل على تدريبها فنياً وبدنياً قبل أن تشق طريقها إلى عالم المحترفات.

عائلة رياضية

وتنتمي أيافا لوالدين من ساموا الأميركية ولكنها ولدت في ملبورن بأستراليا. ويعمل والدها مارك متخصصاً في رفع الأحمال البدنية فيما تعلمت والدتها روزي تدريب التنس لتشرف على ابنتها خلال السنوات الأولى من ممارستها اللعبة بعدما فوجئت بطلب من أيافا في 2005 عندما كانت في الخامسة من عمرها بأنها تريد أن تصبح مثل سيرينا وليامز نجمة التنس الأميركية والمصنفة الأولى على العالم سابقاً.