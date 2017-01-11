بيرتنز تتأهل وأوزاكي تصدم سافاروفا في هوبارت

وكانت فوسكوبويفا قد غابت في العامين الماضيين بسبب معاناتها من الإصابات في القدم، بينما تشارك بيرتنز المصنفة الأولى في البطولة في هوبارت بعد فترة 12 شهراً كانت الأكثر نجاحاً منذ بداية مسيرتها.

فقد وصلت بيرتنز في الموسم الماضي إلى الدور قبل النهائي ببطولة فرنسا المفتوحة (رولان غاروس) لتشارك بعدها للمرة الأولى في دورة الألعاب الأولمبية، في ريو 2016.

وفجرت اليابانية ريسا أوزاكي، التي تشارك في البطولة من خلال التصفيات، مفاجأة بالفوز على التشيكية لوسي سافاروفا المصنفة الخامسة على العالم سابقاً 2-6 و6-3 و7-5.

وقالت أوزاكي عقب المباراة أمام سافاروفا التي وصلت إلى نهائي رولان غاروس في 2015 "في المجموعة الأولى بالمباراة، لعبت سافاروفا بشكل جيد ولم أكن أستطع ضرب الكرة بقوة، بعدها حاولت التركيز على بعض الجوانب في أدائي وقد باتت الأمور أفضل".