بيرتنز الفائزة على كفيتوفا الى المباراة النهائية

وتلتقي بيرتنز (26 عاما) في المباراة النهائية، الفائزة من ثانية نصف النهائي بين الرومانية سيمونا هاليب المصنفة أولى والبيلاروسية آرينا سابالينكا.

وهذه المرة الثانية في غضون اسبوع تفوز فيها بيرتنز على كفيتوفا المصنفة سادسة عالميا وبطلة ويمبلدون مرتين، بعدما سبق لها اخراجها من الدورة الثالث لدورة مونتريال الكندية.

وسبق لبيرتنز الفوز في الموسم الحالي بدورة تشارلستون الانكليزية على الملاعب الترابية في نيسان/ابريل الماضي، والحلول وصيفة لكفيتوفا في مدريد.

وقالت بيرتنز "شعوري رائع، وأنا سعيدة للغاية بالفوز. كانت مباراة صعبة، وانا سعيدة لبلوغي المباراة النهائية. وقد اصبت تحسنا على مدى الاشهر الـ 12 الماضية. لقد قمت بالكثير من العمل للوصول الى لياقة بدنية متقدمة، وللعب بقوة".

وذكرت انها لا تهتم لمنافستها في المباراة النهائية، بقدر ما تعمل على التركيز في ضربات ارسالها والتحلي بالهدوء "وانا على استعداد لخوض مباراة جيدة غدا".