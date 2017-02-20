بويغ تعاني قبل التأهل إلى ثاني أدوار بطولة دبي

وعانت بويغ، الفائزة بالميدالية الذهبية لمسابقة فردي السيدات بمنافسات التنس في دورة الألعاب الأولمبية الماضية (ريو دي جانيرو 2016)، من الإصابة التي تعرّضت لها خلال المجموعة الثانية من المباراة وتلقت العلاج أكثر من مرة لكنها أصرت على استكمال المباراة حتى حققت الفوز وتأهلت للدور الثاني.

وتلتقي بويغ في الدور الثاني للبطولة مع الفرنسية كارولين غارسيا المصنفة الخامسة عشر للبطولة.

وأعربت بويغ عن شكواها من آلام في الجزء السفلي من الظهر عقب انتهاء المجموعة الثانية من المباراة وبعد فشل محاولة علاج الآلام والتقلصات داخل الملعب، استأذنت بويغ الحكم للخروج من الملعب في وقت مستقطع للعلاج ثم عادت بعد نحو ثلاث دقائق لتستأنف اللعب.

وتجددت الآلام بعد انتهاء الشوط الثالث من المجموعة الثالثة الفاصلة عندما كانت شفيدوفا متقدمة 2-1 لتستلقي بويغ أرضاً وتحصل على التدليك العلاجي قبل استئناف اللعب مجدداً، وتكرر نفس الشيء بع الشوط الخامس عندما كانت شفيدوفا متقدمة 3-2 حيث تلقت بويغ التدليك العلاجي مجدداً في الملعب واستأنفت المباراة.

وفجرت البلجيكية إيليس ميرتنز، المتأهلة من الأدوار التمهيدية، المفاجأة وتأهلت إلى الدور الثاني بفوزها على البلغارية تسفيتانا بيرونكوفا 6-3 و6-2 في مباراة استغرقت أكثر قليلاً من ساعة واحدة لتلتقي ميرتنز في الدور الثاني مع البولندية أنييسكا رادفانسكا المصنفة الرابعة للبطولة.

كما تغلبت الأميركية كاترين بيليس على يوليا بوتينتسيفا لاعبة كازاخستان 6-1 و7-5 في مباراة استغرقت ساعة واحدة و36 دقيقة لتلتقي بيليس في الدور الثاني مع الألمانية لورا سيغموند.

وفازت الأوكرانية كاترينا بوندارينكو على البيلاروسية أرينا سابالينكا المتأهلة من الأدوار التمهيدية 4-6 و6-4 و6-3 لتلتقي بوندارينكو في الدور الثاني مع الإسباني غاربين موغوروزا المصنفة الخامسة للبطولة.

وتأهلت الصينية شواي بينغ، التي تشارك في البطولة ببطاقة دعوة (وايلد كارد)، إلى الدور الثاني بالفوز على الأوكرانية ليسيا تشيرنكو 6-1 و6-1 حيث تلتقي بينغ في الدور الثاني مع التشيكية باربورا شتريكوفا المصنفة التاسعة للبطولة.