بليسكوفا وسفيتولينا تنسحبان من سيدني

انسحبت التشيكية كارولينا بليسكوفا المتوجة بلقب بطولة برزبين والأوكرانية يلينا سفيتولينا من بطولة سيدني الدولية للتنس التي تأتي مباشرة قبل بطولة أستراليا المفتوحة لكرة المضرب، أولى بطولات الغراند سلام الأربع الكبرى.

وتعاني بليسكوفا المصنفة السادسة على العالم، التي حصدت سابع لقب خلال مسيرتها بعد الفوز على الفرنسية إليزيه كورنيه في نهائي بطولة برزبين، من إصابة في الفخذ.

وتلعب بليسكوفا تحت قيادة جهاز فني جديد، حيث بدا وأنها تطورت كثيراً في الفترة الأخيرة قبل أن تنال منها الإصابة.

وقال أليستير ماكدونالد مدير بطولة سيدني: "كارولينا لاعبة رائعة، وشخص كنا نحب مشاهدته داخل الملعب في سيدني في الأعوام القليلة الماضية".

وأضاف "أتمنى لها كل التوفيق في عملية التعافي، وأتطلع إلى عودتها للبطولة في 2018".

ومن جانبها أعلنت سفيتولينا أنها تعاني من حالة إعياء ستحرمها من المشاركة في بطولة سيدني.

وقالت سفيتولينا: "لقد عانيت من صداع متواصل في اليومين الأخيرين ولسوء الحظ فإن الأوضاع ازدادت سوء اليوم عندما كنت أقوم بعمليات الإحماء بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وجسدي ليس مستعداً للمشاركة".

وأوضحت: "أحب اللعب في سيدني، إنها إحدى المحطات المفضلة بالنسبة لي خلال الموسم، أتمنى أن أعود في العام المقبل وأن ألعب وسط الجماهير الرائعة هنا".