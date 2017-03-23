بليسكوفا وتشيبولكوفا إلى الدور الثالث في ميامي
تأهلت التشيكية كارولينا بليسكوفا والسلوفاكية دومينيكا تشيبولكوفا المصنفتان ثانية ورابعة على التوالي في البطولة إلى الدور الثالث من دورة ميامي الأميركية في كرة المضرب.
في الدور الثاني الخميس، فازت بليسكوفا على الأميركية ماديسون برينغل بسهولة 6-1 و6-3، في حين تغلبت تشيبولكوفا بسهولة أيضاً على البارغويانية فيرونيكا سيبيدي 6-3 و6-2. وتلتقي بليسكوفا في الدور الثالث مع الروسية يوليا بوتينتسيفا السابعة والعشرين في البطولة التي أقصت الألمانية كارينا فيتهوفت 6-4 و6-4.
من جانبها، ضربت تشيبولكوفا موعداً مع البلجيكية كيرستن فليبكنز التي هزمت الكرواتية آنا كونيوه التاسعة والعشرين في البطولة 7-6 (7-4) و6-7 (6-8) و6-2.
وفازت أيضاً الروسية آناستازيا بافليوتشنكوفا السابعة عشرة في البطولة على الكازاخستانية ياروسلافا شفيتوفا، والكرواتية ميريانا لوسيتش باروني السادسة والعشرون على الاوكرانية كاترينا بوندارنكو 6-2 و2-6 و7-6 (7-2)، والتشيكية لوسي سافاروفا على الأسترالية داريا غافريلوفا الثالثة والعشرين في البطولة 6-2 و6-2، والصينية شواي جانغ الثلاثون في البطولة على الإيطالية سارا إيراني 4-6 و6-4 و7-5.
وفي الدور الأول من منافسات الرجال، فاز الإيطالي أندرياس سيبي على المولدافي رادو إلبون 6-4 و6-4، والكرواتي بورنا كوريتش على الأسباني مارسيل غرانويرس 7-6 (8-6) و4-6 و6-3، والفرنسي أدريان مانارينو على الألماني بنيامين بيكر 7-6 (8-6) و6-3، والإسباني طومي روبريدو على الجورجي نيكولوز باسيلاشفيلي 3-6 و6-4 و6-2، والبوسني دامير دجمهور على الكوري الجنوبي هيون تشونغ 3-6 و6-1 و7-6 (7-1).
وتغلب أيضاً التايواني ين-هسون لو على النروجي كاسبر رود 6-2 و6-1، الأرجنتيني دييغو شفارتسمان على الروسي كارن خاتشانوف 6-4 و3-6 و7-6 (7-4)، وداريان كينغ من بربادوس على السلوفاكي لوكاس لاسكو 7-6 (7-2) و6-4، والروسي أندري روبليف على الألماني فلوريان ماير 6-1 و6-1.