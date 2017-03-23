بليسكوفا وتشيبولكوفا إلى الدور الثالث في ميامي

في الدور الثاني الخميس، فازت بليسكوفا على الأميركية ماديسون برينغل بسهولة 6-1 و6-3، في حين تغلبت تشيبولكوفا بسهولة أيضاً على البارغويانية فيرونيكا سيبيدي 6-3 و6-2. وتلتقي بليسكوفا في الدور الثالث مع الروسية يوليا بوتينتسيفا السابعة والعشرين في البطولة التي أقصت الألمانية كارينا فيتهوفت 6-4 و6-4.

من جانبها، ضربت تشيبولكوفا موعداً مع البلجيكية كيرستن فليبكنز التي هزمت الكرواتية آنا كونيوه التاسعة والعشرين في البطولة 7-6 (7-4) و6-7 (6-8) و6-2.

وفازت أيضاً الروسية آناستازيا بافليوتشنكوفا السابعة عشرة في البطولة على الكازاخستانية ياروسلافا شفيتوفا، والكرواتية ميريانا لوسيتش باروني السادسة والعشرون على الاوكرانية كاترينا بوندارنكو 6-2 و2-6 و7-6 (7-2)، والتشيكية لوسي سافاروفا على الأسترالية داريا غافريلوفا الثالثة والعشرين في البطولة 6-2 و6-2، والصينية شواي جانغ الثلاثون في البطولة على الإيطالية سارا إيراني 4-6 و6-4 و7-5.

وفي الدور الأول من منافسات الرجال، فاز الإيطالي أندرياس سيبي على المولدافي رادو إلبون 6-4 و6-4، والكرواتي بورنا كوريتش على الأسباني مارسيل غرانويرس 7-6 (8-6) و4-6 و6-3، والفرنسي أدريان مانارينو على الألماني بنيامين بيكر 7-6 (8-6) و6-3، والإسباني طومي روبريدو على الجورجي نيكولوز باسيلاشفيلي 3-6 و6-4 و6-2، والبوسني دامير دجمهور على الكوري الجنوبي هيون تشونغ 3-6 و6-1 و7-6 (7-1).

وتغلب أيضاً التايواني ين-هسون لو على النروجي كاسبر رود 6-2 و6-1، الأرجنتيني دييغو شفارتسمان على الروسي كارن خاتشانوف 6-4 و3-6 و7-6 (7-4)، وداريان كينغ من بربادوس على السلوفاكي لوكاس لاسكو 7-6 (7-2) و6-4، والروسي أندري روبليف على الألماني فلوريان ماير 6-1 و6-1.