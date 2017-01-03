بليسكوفا وأيافا تسيران بثبات

كذلك تأهلت الأسترالية ديستاني أيافا إلى دور الثمانية بفوزها على الأميركية بيثان ماتيك ساندز 2-6 و6-3 و6-4 كما فازت الفرنسية أليزي كورنيه على الأميركية كريستينا ماكهيل 6-2 و6-1.

وفي مباراتين أخريين بالدور الثاني، تغلبت الإسبانية غاربين موغوروزا على الروسية داريا كستكينا 7-5 و3-6 و7-6 والأوكرانية يلينا سفيتولينا على الأميركية شيلبي روجرز 7-5 و2-6 و7-5.

وفي فئة الرجال، صعد الأسترالي صامويل غروث إلى الدور الثاني بالفوز على الفرنسي بيير هوغ هربرت 6-3 و5-7 و7-5 كما تغلب الأرجنتيني دييغو شفارتزمان على الأميركي سام كويري 6-2 و6-4.

وشهدت منافسات الدور الأول لفئة الرجال أيضا فوز الفرنسي لوكاس بوي على مواطنه جيل سيمون 7-6 و7-6 والصربي فيكتور ترويتشكي على الياباني يوشيهيتو نيشيوكا 6-4 و7-5 والألماني ميشا زفيريف على الأسترالي أليكس دي مينار 6-3 و6-3.