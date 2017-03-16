بليسكوفا تقصي موغوروزا
تأهلت التشيكية كارولينا بليسكوفا المصنفة الثالثة (على البطولة) إلى نصف نهائي بطولة إنديان ويلز لكرة المضرب الأربعاء بفوزها على الاسبانية غاربين موغوروزا بمجموعتين دون رد.
ففي دور الثمانية للبطولة المقامة في الولايات المتحدة فازت بليسكوفا على الإسبانية غاربين موغوروزا بمجموعتين متتاليتين بنتيجة 7-6 و7-6.
كما تغلبت الروسية سفيتلانا كوزنتسوفا المصنفة الثامنة على مواطنتها انستاسيا بافليوتشنكوفا المصنفة 19 بنتيجة 6-3 و6-2.
واستغرقت كوزنيتسوفا المصنفة الثامنة للبطولة 63 دقيقة فقط للإطاحة بمواطنتها المصنفة التاسعة عشر على البطولة.