بليسكوفا تقصي موغوروزا

ففي دور الثمانية للبطولة المقامة في الولايات المتحدة فازت بليسكوفا على الإسبانية غاربين موغوروزا بمجموعتين متتاليتين بنتيجة 7-6 و7-6.

كما تغلبت الروسية سفيتلانا كوزنتسوفا المصنفة الثامنة على مواطنتها انستاسيا بافليوتشنكوفا المصنفة 19 بنتيجة 6-3 و6-2.

واستغرقت كوزنيتسوفا المصنفة الثامنة للبطولة 63 دقيقة فقط للإطاحة بمواطنتها المصنفة التاسعة عشر على البطولة.