بليسكوفا تتوج بلقب دورة بريزبين

واحتاجت بليسكوفا (24 عاما)ً إلى ساعة و7 دقائق لكي تتخلص من كورنيه (26 عاماً ومصنفة 41) وتحقق ثأرها من اللاعبة الفرنسية التي أخرجتها من العام الماضي من الدور ثمن النهائي لدورة غوانغجو بالفوز عليها 7-6 (7-4) و6-صفر في أول مواجهة بين اللاعبتين.

وكانت كورنيه تخوض النهائي الحادي عشر في مسيرتها المتوجة بخمسة ألقاب حتى الآن.