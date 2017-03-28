بليسكوفا تتابع مسيرتها الرائعة في ميامي

وثأرت بليسكوفا لخسارتها أمام لوسيتش-باروني في الدور ربع النهائي لبطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، مطلع العام الحالي.

وهو الفوز الرابع لبليسكوفا على لوسيتش-باروني في 7 مباريات جمعت بينهما حتى الآن.

وكانت بليسكوفا التي توجت بلقبين هذا العام في دورتي بريزبين الأسترالية والدوحة، بلغت نصف نهائي دورة إنديان ويلز الأسبوع الماضي قبل أن تخرج على يد الروسية سفتلانا كوزنتسوفا.