بعد مدريد.. سيرينا تنسحب من دورة روما

وكتب حساب إحدى دورات البرمير الخمس الكبرى على تويتر "يحزننا أن نعلن انسحاب سيرينا وليامس، حاملة اللقب أربع مرات في روما، من نسخة 2018. من الواضح أنه لا يسعنا الانتظار لرؤيتها على التراب الأحمر في فورو إيتاليكو، ربما في عام 2019؟".

ويأتي قرار وليامس بعد إعلانها الاسبوع الماضي عدم المشاركة في دورة مدريد الإسبانية لأنها "في حاجة لخوض المزيد من التمارين قبل العودة إلى المنافسات".

ولم تشارك سيرينا التي تراجعت من المركز الأول عالمياً إلى الـ454 نتيجة ابتعادها عن الملاعب بسبب حملها ثم وضعها مولودتها الأولى، سوى في دورتين هذا العام ففازت بمباراتين في إنديان ويلز قبل أن تخرج على يد شقيقتها الكبرى فينوس، ثم خسرت مباراتها الأولى في ميامي على يد اليابانية ناومي أوساكا.

وكانت الأميركية البالغة 36 عاماً تأمل في المشاركة في دورة روما للتحضير لبطولة رولان غاروس الفرنسية، ثاني البطولات الأربع الكبرى والمقررة بين 27 الحالي و10 حزيران/يونيو المقبل.

وقد تعود سيرينا إلى المشاركة في البطولات الكبرى للمرة الأولى منذ أوائل العام الماضي، حين أحرزت لقبها السابع في أستراليا المفتوحة والـ23 في الغراند سلام خلال مسيرتها، قبل أن تبتعد بسبب الحمل.