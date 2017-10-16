بعد الفوز بشنغهاي... فيدرر يقلص الفارق مع نادال

وجاء اقتراب فيدرر غداة فوزه على نادال في نهائي دورة شنغهاي الصينية لكرة المضرب، إحدى دورات الماسترز للألف نقطة.

ولا يزال الإسباني يتصدر بفارق يناهز ألفي نقطة، إلا أن السويسري المخضرم (36 عاماً) يحظى بفرصة لإنهاء الموسم في الصدارة.

وفاز فيدرر على نادال في نهائي الدورة الصينية بسهولة 6-4 و6-3، ليحرز لقبه السادس هذا الموسم، والـ 94 في مسيرته الاحترافية، معادلاً بذلك رقم اللاعب الأميركي إيفان لندل.

إلى ذلك، تقدم الكرواتي مارين سيليتش الى المركز الرابع على حساب الألماني ألكنسدر زفيريف بعد بلوغ الأول الدور نصف النهائي في شنغهاي، وخروج الثاني من ثمن النهائي في الدورة ذاتها.

وتراجع كل من الصربي نوفاك دجوكوفيتش والسويسري ستانيسلاس فافرينكا، الغائبين حتى نهاية الموسم بسبب الاصابة، مركزاً واحداً، بينما تقدم النمساوي دومينيك تييم إلى المركز السادس.

ولم تسمح دورة شنغهاي لأي لاعب جديد بضمان مشاركته في بطولة الماسترز المقررة في لندن من 12 إلى 19 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل علماً بان أربعة ضمنوا بطاقاتهم وهم نادال وفيدرر وزفيريف وتييم، ويبقى تحديد هوية الأربعة الآخرين.

إلا أن الدورة الصينية أتاحت للأرجنتيني خوان مارتن دل بوترو الذي خسر في نصف النهائي أمام فيدرر، بمواصلة تقدمه ليبلغ حالياً المركز التاسع عشر، ليعاود الانضمام الى نادي العشرين الأوائل في العالم بعد خروجه منذ في تشرين الأول/اكتوبر 2014.





ترتيب العشرة الأوائل:

1- الإسباني رافايل نادال 10465 نقطة

2- السويسري روجيه فيدرر 8505 نقطة

3-البريطاني أندي موراي 5290 نقطة

4- الكرواتي مارين سيليتش 4505 نقطة

5- الألماني ألكسندر زفيريف 4400 نقطة

6- النمسوي دومينيك تييم 3935 نقطة

7- الصربي نوفاك دجوكوفيتش 3765 نقطة

8- البلغاري غريغور ديميتروف 3590 نقاط

9- السويسري ستانيسلاس فافرينكا 3450 نقطة

10- البلجيكي دافيد غوفان 2855 نقطة

