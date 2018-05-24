بطولة فرنسا المفتوحة: دعوة للشقيقتين وليامس للمشاركة في الزوجي

وستحاول الاميركيتان احراز اللقب الثالث في البطولة الفرنسية بعد ان توجتا بلقب الزوجي عامي 1999 و2010.

وستعود الشقيقة الصغرى سيرينا (36 عاما) للمشاركة في منافسات الفردي بعد غيابها العام الماضي عن البطولة بسبب الحمل.

وتراجعت المصنفة اولى في العالم سابقا بسبب هذا الغياب الى المركز 453 في التصنيف الحالي، لكنها ستستفيد من تصنيف "محمي" يمكنها من المشاركة في ثاني بطولات الغراند سلام التي فازت فيها ثلاث مرات (2002 و2013 و2015).

ولن تكون سيرينا بين المصنفات الاوليات الـ32 ما يعني انها قد تواجه من البداية لاعبة من البارزات، في خطوة أثارت جدلا في وسائل الاعلام الأميركية.

وبعد تتويجها في بطولة استراليا المفتوحة مطلع 2017 على حساب شقيقتها، غابت سيرينا بداعي الحمل، ووضعت في أيلول/سبتمبر طفلتها الأولى ألكسيس اولمبيا. ولم تلعب سيرينا هذا الموسم سوى أربع مباريات ففازت في اثنتين وخسرت مثلهما في دورتي انديان ويلز وميامي الاميركيتين.