بطولة فرنسا المفتوحة: خروج سفيتولينا من الدور الثالث



ودخلت سفيتولينا الى البطولة الفرنسية بمعنويات مرتفعة بعد احتفاظها بلقب دورة روما، وكانت من أبرز المرشحات لمحاولة الفوز بلقبها الأول في الغراند سلام.

لكن بوزارنيسكو، البالغة 30 عاما والمصنفة 33 عالميا، أنهت مشوار الأوكرانية وحققت انجازا شخصيا لاسيما أنها تشارك للمرة الأولى في القرعة الرئيسية للبطولة الفرنسية.

وتلتقي بوزارنيسكو، التي تشارك في القرعة الرئيسية للمرة الثالثة في الغراند سلام (خرجت من الدور الاول في فلاشينغ ميدوز 2017 واستراليا 2018)، في الدور الرابع الأميركية ماديسون كيز الثالثة عشرة التي تغلبت الجمعة غلى اليابانية ناومي اوساكا الحادية والعشرين بنتيجة 6-1 و7-6 (9-7).