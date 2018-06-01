العربية
English
Français
كأس العالم روسيا FIFA 2018
تنس

بطولة فرنسا المفتوحة: خروج سفيتولينا من الدور الثالث

خرجت الاوكرانية ايلينا سفيتولينا المصنفة رابعة من الدور الثالث لبطولة فرنسا المفتوحة في كرة المضرب، ثانية البطولات الاربع الكبرى، بخسارتها الجمعة أمام الرومانية المغمورة ميهاييلا بوزارنيسكو 3-6 و5-7.

AFP


ودخلت سفيتولينا الى البطولة الفرنسية بمعنويات مرتفعة بعد احتفاظها بلقب دورة روما، وكانت من أبرز المرشحات لمحاولة الفوز بلقبها الأول في الغراند سلام.

لكن بوزارنيسكو، البالغة 30 عاما والمصنفة 33 عالميا، أنهت مشوار الأوكرانية وحققت انجازا شخصيا لاسيما أنها تشارك للمرة الأولى في القرعة الرئيسية للبطولة الفرنسية.

وتلتقي بوزارنيسكو، التي تشارك في القرعة الرئيسية للمرة الثالثة في الغراند سلام (خرجت من الدور الاول في فلاشينغ ميدوز 2017 واستراليا 2018)، في الدور الرابع الأميركية ماديسون كيز الثالثة عشرة التي تغلبت الجمعة غلى اليابانية ناومي اوساكا الحادية والعشرين بنتيجة 6-1 و7-6 (9-7).

 

السابق انتهاء مشوار ديميتروف عند الدو
اقرأ
انتهاء مشوار ديميتروف عند الدور الثالث
التالي