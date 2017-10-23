استهلت الرومانية سيمونا هاليب المصنفة أولى عالمياً بقوة سعيها الى لقب بطولة الماسترز التي تتنافس فيها افضل ثماني لاعبات كرة مضرب في العالم، وحفاظها على صدارة التصنيف العالمي، بعدما ثأرت من الفرنسية كارولين غارسيا الثامنة بالفوز عليها 6-4 و6-2 الاثنين في سنغافورة في الجولة الاولى من منافسات المجموعة الحمراء.

وردت هاليب الاعتبار لخسارتها أمام غارسيا هذا الشهر في المباراة النهائية لدورة بكين، ووضعت حدا لسلسلة من 11 انتصاراً متتالياً للفرنسية، أحرزت خلالها لقب دورتي بكين وووهان الصينيتين.

وكانت هاليب باتت قبل اسبوعين خامس لاعبة تتصدر تصنيف لاعبات كرة المضرب المحترفات في 2017، الا ان انهاءها السنة في الصدارة غير مضمون، بل قد تؤدي بطولة الماسترز الى تتويج لاعبة أخرى، كالأميركية المخضرمة فينوس وليامس (37 عاماً) التي قد تعود الى صدارة تصنيف المحترفات للمرة الأولى منذ 2002.

وواجهت هاليب صعوبة كبيرة في بداية المباراة بسبب الضربات القوية لغارسيا، وانتظرت حتى الشوط الخامس لكسر إرسالها والتقدم 3-2، بيد أن غارسيا ردت التحية مباشرة مدركة التعادل 3-3 ثم 4-4 قبل ان تكسر الرومانية مجدداً إرسال منافستها في الشوط التاسع وتتقدم 5-4 وتفوز على إرسالها، لتحسم المجموعة 50 دقيقة.

واختلفت الحال في المجموعة الثانية نسبيا حيث فرضت هاليب افضليتها وكسرت ارسال غارسيا مرتين في الشوطين الثالث والخامس وتقدمت 4-1 ثم 5-1، وأنهت المباراة في ساعة و28 دقيقة.

وهو الفوز الثالث لهاليب على غارسيا في 4 مباريات جمعت بينهما والثاني هذه السنة بعد ربع نهائي دورة تورونتو الكندية (6-4 و6-2).

وهي المشاركة الرابعة لهاليب في بطولة الماسترز بعد الاولى عام 2014 عندما حلت وصيفة بخسارتها امام الاميركية سيرينا وليامس، والثانية عام 2015 عندما خرجت من الدور الاول بحلولها ثالثة في المجموعة الحمراء خلف الروسية ماريا شارابوفا والبولندية انييسكا رادفانسكا البطلة، والعام الماضي حيث ودعت من الدور الأول أيضاً بحلولها ثالثة في المجموعة الحمراء خلف الالمانية انجيليك كيربر الوصيفة والسلوفاكية دومينيكا تشبولكوفا البطلة.

وتلتقي لاحقاً الاوكرانية ايلينا سفيتولينا الرابعة مع الدنماركية كارولين فوزنياكي السادسة ضمن المجموعة ذاتها.

وتتفوق سفيتولينا على فوزنياكي في 3 مباريات جمعت بينهما حتى الان بينها مباراتان نهائيتان هذا العام في دورتي دبي وتورونتو الكندية.

وافتتحت البطولة الاحد بفوز الإسبانية غاربيني موغوروتسا الثانية والتشيكية كارولينا بليسكوفا الثالثة على اللاتفية يلينا اوستابنكو السابعة 6-3 و6-4، والاميركية فينوس وليامس الخامسة 6-2 و6-2.

