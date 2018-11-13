بطولة الماسترز: فيدرر ينعش آماله وأندرسون يقترب من نصف النهائي

وخطا الجنوب إفريقي كيفن أندرسون المصنف سادسا عالميا خطوة كبيرة نحو التأهل بفوزه الساحق على الياباني كي نيشيكوري التاسع 6-صفر و6-1.

وهو الفوز الثاني تواليا لأندرسون (32 عاما) بعد الأول على تييم 6-3 و7-6 (12-10) في الجولة الأولى، واقترب من إنجاز أول لاعب إفريقي يبلغ دور الأربعة في البطولة الختامية، فيما حقق فيدرر فوزه الأول بعد خسارته المفاجئة أمام نيشيكوري في الجولة الأولى.

وتحسم بطاقتا مجموعة اللاعب الأسترالي السابق هيويت في الجولة الثالثة الأخيرة الخميس، حيث يلعب أندرسون مع فيدرر، ونيشيكوري مع تييم الذي خسر مباراته الثانية تواليا.

وخلافا لمباراته الأولى أمام نيشيكوري عندما ارتكب أخطاء عدة، ظهر السويسري الفائز بلقب البطولة ست مرات (رقم قياسي) والساعي إلى اللقب الـ100 في مسيرته الاحترافية، بمستوى جيد وحسم المواجهة دون عناء.

وكسر فيدرر ارسال تييم في الشوطين الثالث والسابع ليتقدم 5-2 قبل أن ينهيها 6-2 في 31 دقيقة.

وتابع فيدرر أفضليته في المجموعة الثانية وكسر إرسال النمسوي في الشوط الأول، قبل أن يفعلها للمرة الثانية في الشوط التاسع وينهي المجموعة في صالحه 6-3 في 35 دقيقة.

وهو الفوز الثاني لفيدرر في 4 مواجهات أمام تييم، وكانت المواجهات الثلاث الأولى بين اللاعبين عام 2016 حيث فاز السويسري في نصف نهائي دورة بريزبين الأسترالية 6-1 و6-4، ورد النمسوي في ثمن نهائي دورة روما للماسترز 7-6 (7-2) و6-4، ونصف نهائي دورة شتوتغارت الألمانية 3-6 و7-6 (9-7) و6-4.

فوز ساحق لأندرسون

واستهل أندرسون (2,03 م) الذي يخوض مشاركته الأولى في البطولة، المباراة بقوة كاسرا إرسال منافسه الذي كان حقق فوزا مدويا على فيدرر في الجولة الأولى، في الأشواط الثاني والرابع والسادس للمجموعة الأولى لينهيها نظيفة 6-صفر في 31 دقيقة.

وتابع أندرسون سيطرته في المجموعة الثانية ورفع غلته من الأشواط المتتالية إلى 11 عندما كسر إرسال الياباني في الشوطين الثاني والرابع وتقدم 5-صفر، قبل ان ينتزع نيشيكوري شوطه الأول والأخير في المباراة في الشوط السادس مقلصا الفارق 1-5، لأن الجنوب إفريقي كسب الشوط السابع منهيا المجموعة في صالحه 6-1 في 33 دقيقة والمباراة في 64 دقيقة.

وحقق أندرسون رقما قياسيا شخصيا في عدد الانتصارات في موسم واحد بعدما رفعها اليوم الى 47 فوزا.

وهو الفوز الثالث لأندرسون على نيشيكوري في 4 مباريات جمعت بينهما هذا العام بعدما تغلب عليه في نصف نهائي دورة نيويورك 6-1 و3-6 و7-6 (7-4) في طريقه إلى اللقب، ونهائي دورة فيينا 6-3 و7-6 (7-3)، قبل أن يخسر أمامه في ثمن نهائي دورة باريس بيرسي.

وهي المرة الرابعة التي يتغلب فيها الجنوب إفريقي على الياباني في 9 مباريات جمعت بينهما حتى الآن.

وكان أندرسون خاض في تموز/يوليو الماضي مباراته النهائية الثانية في بطولات "الغراند سلام" في ويمبلدون بلندن عندما خسر أمام الصربي نوفاك ديوكوفيتش، بعد اقل من سنة من خوضه نهائي بطولة فلاشينغ ميدوز في 2017 حيث خسر أمام الإسباني رافايل نادال الغائب الأبرز عن بطولة الماسترز هذا العام بسبب الإصابة.

