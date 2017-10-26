بطولة الماسترز: فوز معنوي لاوستابنكو

وهو الفوز الاول لاوستابنكو في البطولة التي تشارك فيها للمرة الاولى في مسيرتها الاحترافية بعدما فاجأت العالم هذا الموسم بتتويجها لقب بطولة فرنسا المفتوحة، ثاني البطولات الاربع الكبرى (الغراند سلام)، لكن انتصارها اليوم غير مجد كونها خرجت خالية الوفاض منذ الجولة الثانية عندما خسرت امام الاميركية فينوس وليامس الخامسة.

وكانت الخسارة امام وليامس هي الثانية لاوستابنكو في البطولة بعد الاولى امام الاسبانية غاربيني موغوروتسا الثانية.

في المقابل، كانت بليسكوفا ضامنة تأهلها عقب فوزيها على فينوس وموغوروتسا.

وانحصرت المنافسة على البطاقة الثانية للمجموعة البيضاء بين وليامس وموغورتسا اللتين تلتقيان لاحقا.

واحتاجت اوستابنكو الى 66 دقيقة لتحقيق فوزها الاول في 3 مواجهات امام بليسكوفا وردت الاعتبار لخسارتيها امامها في الدور الثاني من دورة سينسيناتي الاميركية العام الماضي وبطولة استراليا المفتوحة، اولى بطولات الغراند سلام، مطلع العام الحالي.

وفي المجموعة الحمراء، ضمنت الدنماركية كارولين فوزنياكي الثامنة تأهلها الى دور الاربعة بعد فوزين متتاليين على الاوكرانية يلينا سفيتولينا الرابعة والرومانية سيمونا هاليب الاولى.

وتنحصر البطاقة الثانية منطقيا بين هاليب والفرنسية كارولين غارسيا، حيث تلتقي الاولى مع سفيتولينا التي منيت بخسارتين متتاليتين، والثانية مع فوزنياكي.