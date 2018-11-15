بطولة الماسترز: تييم يخرج نيشيكوري من المنافسة وينتظر مباراة أندرسون وفيدرر

حقق النمساوي دومينيك تييم المصنف سادساً عالمياً الأهم وأبقى على حظوظه الضئيلة لبلوغ الدور نصف النهائي بفوزه على الياباني كي نيشيكوري السابع 6-1 و6-4 في ساعة و24 دقيقة الخميس في الجولة الثالثة من منافسات مجموعة اللاعب الاسترالي السابق لايتون هيويت في بطولة الماسترز التي يختتم بها موسم 2018 لكرة المضرب.

وهو الفوز الأول لتييم في البطولة بعد خسارتيه أمام الجنوب إفريقي كيفن أندرسون الرابع والسويسري روجيه فيدرر الثاني، وبات يتعين عليه انتظار نتيجة مواجهة الأخيرين لحسم تأهله إلى الدور نصف النهائي، فيما ودّع نيشيكوري المنافسة بخسارته الثانية تواليا بعد الأولى أمام أندرسون، علما أنه استهل البطولة بفوز مفاجئ على فيدرر.

وحقق أندرسون فوزين حتى الآن، فيما عوّض فيدرر سقوطه أمام الياباني بفوز على النمسوي. وسيتأهل فيدرر إلى دور الأربعة للمرة الخامسة عشرة في 16 مشاركة، في حال فوزه أو خسارته بثلاث مجموعات ليتخطى الدور الأول مع الجنوب إفريقي، فيما يتوقف الأمل الوحيد للنمساوي على خسارة السويسري بمجموعتين نظيفتين.

وكان الصربي نوفاك دجوكوفيتش المصنف أول حجز البطاقة الأولى إلى دور الأربعة بفوزه على الألماني ألكسندر زفيريف الثالث الأربعاء ضمن الجولة الثانية لمجموعة اللاعب البرازيلي السابق غوستافو كويرتن والتي تضم الكرواتي مارين سيليتش الخامس والأميركي جون إيسنر.

وكسب تييم المجموعة الأولى بسهولة 6-1 في 41 دقيقة بعدما كسر إرسال الياباني مرتين.

واستعاد الياباني توازنه نسبيا في المجموعة الثانية وفرض التعادل حتى الشوط السادس (3-3) قبل أن ينجح تييم في كسر إرساله في السابع ويتقدم 4-3 ثم 5-3 قبل ان يحسمها في صالحه 6-4 في 43 دقيقة.

وهو الفوز الثاني لتييم على نيشيكوري في 5 مواجهات جمعت بينهما حتى الآن، والثاني أيضا في 3 مباريات جمعت بينهما هذا العام حيث فاز النمسوي على لاياباني في ثمن نهائي بطولة فرنسا المفتوحة، ثاني البطولات الأربع الكبرى على ملاعب رولان غاروس، قبل أن يثأر الياباني في ربع نهائي دورة فيينا.

