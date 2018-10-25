وحققت سفيتولينا فوزها الثالث توالياً على الدنماركية كارولاين فوزنياكي الثانية 5-7 و7-5 و6-3، وبليسكوفا على مواطنتها بترا كفيتوفا الرابعة 6-3 و6-4 ضمن المجموعة البيضاء.

وقالت سفيتولينا بعد فوزها: "أنا سعيدة جداً. كارولاين تضغط عليك في مباراة وأنا ضغطت على نفسي ذهنيا. هذا انجاز كبير لي. عملت لسنوات كي احققه. لم ينته الأمر بعد ويجب أن أبقى إيجابية".

وكان يتوجب على فوزنياكي التي حققت الفوز مرة واحدة مقابل خسارة واحدة، حسم المواجهة بمجموعتين نظيفتين لتحجز بطاقتها الى نصف النهائي وترافق بليسكوفا عن هذه المجموعة.

في المقابل، حققت بليسكوفا (26 عاما) فوزها الاول على مواطنتها كفيتوفا التي خرجت من المسابقة بثلاث هزائم. وتخوض اللاعبتان المواجهة ضد الولايات المتحدة في نهائي مسابقة كأس الاتحاد للسيدات المقررة في 10 تشرين الثاني/نوفمبر و11 منه.

وكانت كفيتوفا، بطلة ويمبلدون 2014، بحاجة إلى الفوز بمجموعتين نظيفتين للإبقاء على آمالها في المنافسة على إحدى البطاقتين المؤهلتين إلى دور الأربعة للبطولة التي توجت بلقبها عام 2011 وحلت وصيفة فيها عام 2015.

لكن بليسكوفا المصنفة اولى عالميا سابقا حرمتها من ذلك وتغلبت عليها للمرة الاولى في 4 مواجهات بينهما وفي 83 دقيقة، محققة فوزها الثاني في البطولة مقابل خسارة واحدة.

وتصدرت سفيتولينا المجموعة بثلاثة انتصارات مقابل فوزين لبليسكوفا وفوز لفوزنياكي، وودعت كفيتوفا من دون اي انتصار.

وتلاقي سفيتولينا وبليسكوفا في نصف النهائي وصيفة ومتصدرة المجموعة الحمراء تواليا، علما بأن الاميركية سلون ستيفنز المصنفة خامسة تتصدرها بفوزين نظيفين، مقابل فوز لكل من الألمانية أنجليك كيربر المصنفة أولى والهولندية كيكي برتنز الثامنة.