بطولة الماسترز: بداية قوية لبليسكوفا

استهلت التشيكية كارولينا بليسكوفا المصنفة ثالثة عالميا بقوة مشوارها في بطولة الماسترز التي تتنافس فيها افضل ثماني لاعبات كرة مضرب في العالم، بفوزها السهل على الاميركية المخضرمة فينوس وليامس الخامسة 6-2 و6-2 الاحد في سنغافورة ضمن المجموعة البيضاء.

واحتاجت العملاقة التشيكية (1,86 م) الى 72 دقيقة فقط للتغلب على فينوس (37 عاماً) الوحيدة بين الثماني المشاركات في البطولة سبق لها التتويج بلقبها (2008).

وحسمت بليسكوفا التي بلغت دور الاربعة في رولان غاروس، ثاني البطولات الاربع الكبرى هذا العام، المجموعة الاولى في صالحها 6-2 في نصف ساعة، قبل ان تكسب الثانية بالنتيجة ذاتها في 42 دقيقة، علما ان فينوس وصيفة استراليا المفتوحة وويمبلدون هذا الموسم، حصلت على فرصتين لكسر ارسال التشيكية في الشوط الثالث دون ان تنجح في مسعاها.

وهو الفوز الثاني لبليسكوفا على فينوس في 3 مواجهات بينهما.

وتضم المجموعة ايضا الاسبانية غاربيني موغوروتسا الثانية واللاتفية يلينا اوستابنكو السابعة.

في المقابل، تضم المجموعة الحمراء الرومانية سيمونا هاليب الاولى والاوكرانية ايلينا سفيتولينا الرابعة والدنماركية كارولين فوزنياكي السادسة والفرنسية كارولين غارسيا الثامنة.

