بطولة الماسترز: انسحاب كونتا من دورة موسكو يهدي غارسيا البطاقة الأخيرة

وتقام دورة موسكو من 16 إلى 21 تشرين الأول/أكتوبر، وبطولة الماسترز التي تجمع أفضل ثماني لاعبات خلال الموسم، مباشرة في الأسبوع الذي يلي (22 إلى 29 منه).

وكانت كونتا المصنفة عاشرة عالميا في تصنيف الاثنين الفائت، المنافسة الوحيدة على هذه البطاقة لغارسيا التي أصبحت أول فرنسية تحقق هذا الإنجاز منذ ماريون بارتولي عام 2007.

وحققت غارسيا التي ستبلغ الرابعة والعشرين في 16 تشرين الأول/اكتوبر الحالي، تقدما لافتا في الأشهر الماضية. وتوجت بلقبين في دورتي ووهان وبكين الصينيتين رافعة رصيدها إلى ستة ألقاب في مسيرتها.

وانتقلت غارسيا من المركز التاسع والعشرين قبل بلوغها ربع نهائي بطولة رولان غاروس الفرنسية، ثاني البطولات الأربع الكبرى، في أيار/مايو وحزيران/يونيو الماضيين، إلى التاسع في التصنيف الحالي بعد أن حققت قفزة كبيرة تخطت فيها 20 مركزا.

