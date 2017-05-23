بطاقة دعوة لشارابوفا إلى دورة تورونتو الكندية

وكانت الروسية (30 عاماً) المصنفة أولى عالمياً سابقاً والحائزة خمسة ألقاب في البطولات الكبرى "غراند سلام"، عادت الى الملاعب في نيسان/أبريل بعد ايقافها بسبب تناول عقار "ميلوندونيوم" المحظور.

وشاركت شارابوفا في ثلاث دورات منذ عودتها بموجب بطاقات دعوة، الا انها ستغيب عن بطولة رولان غاروس الفرنسية، ثاني دورات "الغراند سلام"، بسبب رفض الاتحاد الفرنسي منحها بطاقة دعوة للبطولة التي تقام بين 28 أيار/مايو و11 حزيران/يونيو.

كما أعلنت شارابوفا الأسبوع الماضي انها ستخوض التصفيات المؤهلة لبطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الكبرى، والتي تحتاج فيها الى ثلاثة انتصارات لدخول قرعة البطولة الرئيسية.

وتعود شارابوفا الى كندا للمرة الأولى منذ 2014، لتشارك في الدورة التي تنطلق في السابع من آب/أغسطس، وتسبق بطولة الولايات المتحدة، رابعة بطولات "الغراند سلام" على ملاعب فلاشينغ ميدوز اعتباراً من 28 آب/أغسطس.

وقالت اللاعبة "أتطلع للعودة الى كندا. لدي ذكريات رائعة هناك في تورونتو حيث احظى بمساندة مشجعين كثر".

وكانت أفضل نتيجة لشارابوفا في هذه الدورة بلوغ نهائي 2009.

بدوره رحب مدير الدورة كارل هالي بمشاركة شارابوف قائلاً "ماريا بطلة كبيرة ولها جمهورها، وقد نفذت عقوبتها، وسيفرح ضيوفنا بمشاهدتها في الملعب".

وفي حال تقدم شارابوفا في تصنيف اللاعبات المحترفات (173 حالياً) بما يتيح لها المشاركة في القرعة الرئيسية، ستمنح بطاقة الدعوة الى لاعبة اخرى.

وأثار منح شارابوفا بطاقات دعوة الى الدورات الأخرى، انتقادات واسعة من لاعبي ولاعبات محترفين، اعتبروا ان عليها التقدم في التصنيف وخوض دورات أقل شأنا، قبل العودة للمنافسات الكبرى.