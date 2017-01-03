بداية قوية لنادال ومتعثرة لموغوروزا في بريزبين

ولدى السيدات، عانت الإسبانية غاربينيي موغوروزا الرابعة في البطولة للفوز على الروسية داريا كاساتكينا بمجموعتين لمجموعة في ثلاث ساعات.

احتاج نادال، المصنف أول عالمياً سابقاً وحامل لقب 14 دورة كبرى، إلى 74 دقيقة لتخطي دولغوبولوف، فحجز له مكاناً في الدور الثاني أمام الألماني ميشا زفيريف الفائز على الأسترالي الشاب أليكس دي مينور (17 عاماً) المتأهل من التصفيات 6-3 و6-3.

وحقق دولوغوبولوف الذي هزم نادال في آخر مواجهتين، بداية قوية عندما كسر ارسال خصمه الثاني في المباراة. إلا أن نادال رد بسرعة ثم كسر ارسال الأوكراني مرة ثانية ليحسم المجموعة الأولى في 39 دقيقة، أمام مدرجات ممتلئة في ملعب بات رافتر آرينا.

وقال نادال عن خصمه "من الصعب مواجهته. يلعب مثل الانتحاري. هو عدواني بكل أنواع ضرباته. يصعب عليك أن تبني نقطة ضده".

وخاض نادال المباراة الأخيرة من النهار وانتهت قبل منتصف الليل بالتوقيت المحلي، وذلك بعد وصوله من أبوظبي الاثنين.

وقال الإسباني أنه يعاني للتأقلم مع فارق التوقيت، موضحاً "خلدت إلى النوم الساعة الثانية فجراً اليوم. كنت مدمراً، لا أعرف ما إذا كان الأفضل اللعب في وقت مبكراً أو متأخر".

وأحرز نادال لقب دورة أبوظبي الاستعراضية الأسبوع الماضي.

وقال عنها "لعبت بشكل رائع في أبوظبي. أحببت الظروف هناك، ولطالما لعبت جيداً في هذه الدورة. وهنا أيضاً الدورة مهمة بالنسبة لي، لأنه الحدث الثاني في السنة، والأول في بطولات المحترفين".

واعتبر أنه "من الرائع أن تبدأ موسمك بفوز في بطولات المحترفين".

وتأهل الفرنسي لوكا بوي المصنف سادساً في البطولة بفوزه على مواطنه جيل سيمون 7-6 (8-6) و7-6 (7-4)، ليضرب موعداً في الدور الثاني مع البريطاني كايل إدموند.

وحقق الأسترالي سام غروث المشارك ببطاقة دعوة فوزه الأول في بطولات المحترفين منذ تموز/يوليو الماضي، بفوزه على الفرنسي بيار-هوغ هيربير 6-3 و5-7 و7-5.

وفاجأ الأميركي المتأهل من التصفيات غاريد دونالدسون اللوكسمبورغي جيل مولر وهزمه 6-4 و6-4، بينما أسقط الصربي فيكتور ترويتسكي الياباني يوشيهيتو نيشيوكا 6-4 و7-5، وهزم الأرجنتيني دييغو شفارتسمان الأميركي سام كويري 6-2 و6-4.

وكان الكندي ميلوس راونيتش توج باللقب العام الماضي على حساب السويسري روجيه فيدرر، ويبدأ حملة الدفاع عن لقبه كمصنف أول من الدور الثاني ضد شفارتسمان.

وأعفي راونيتش من الدور الأول على غرار المصنفين الثلاثة الأوائل الآخرين، وهم توالياً السويسري ستانيسلاس فافرينكا والياباني كي نيشيكوري والنمساوي دومينيك ثييم.

3 ساعات لموغوروزا

ولدى السيدات، بلغت التشيكية كارولينا بليسكوفا الثالثة الدور ربع النهائي بفوزها على الأميركية آسيا محمد 6-1 و6-4.

وانضمت إليها الإسبانية غاربينيي موغوروزا الرابعة في البطولة بفوزها الصعب على الروسية داريا كاساتكينا 7-5 و3-6 و7-6 (9-7).

وكانت موغوروزا، بطلة رولان غاروس 2016، احتاجت إلى ساعتين و45 دقيقة لتخطي الأسترالية سامانتا ستوسور في الدور السابق، وخاضت نحو 3 ساعات أمام خصمتها الروسية.

كما تأهلت الأوكرانية إيلينا سفيتولينا السادسة على حساب الأميركية شيلبي رودجرز 7-5 و2-6 و7-5، والفرنسية أليزيه كورنيه على الأميركية كريستينا ماكهايل 6-2 و6-1.

وفي مباراة متأخرة من الدور الأول، فازت الأسترالية اليافعة ديستاني إيافا (16 عاماً) على الأميركية بيتاني ماتيك ساندز 2-6 و6-3 و6-4. وبدأت إيافا، المتحدرة من ساموا الأميركية، مزاولة اللعبة عندما كانت في سن الخامسة.

وكان لقب الموسم الماضي من نصيب البيلاروسية فيكتوريا أزارنكا بتغلبها في النهائي على الألمانية أنجيليك كيربر، لكنها تغيب عن دورة 2017 خلافاً لوصيفتها التي أعفيت من الدور الأول كونها مصنفة أولى، وتبدأ مشوارها من الدور الثاني بمواجهة آشلي بارتي.

وأعفيت من الدور الأول أيضاً السلوفاكية دومينيكا تشيبولكوفا المصنفة ثانية في البطولة وهي تبدأ مشوارها بمواجهة الصينية شواي جانغ.