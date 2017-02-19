بداية قوية لستوسور في بطولة دبي

واحتاجت ستوسور المصنفة الثانية عشر في البطولة إلى ساعة واحدة وربع الساعة للإطاحة بمنافستها الصينية والتـأهل للدور الثاني.

وتلتقي ستوسور في الدور الثاني مع الفائزة من مباراة الدور الأول التي تجمع بين الكرواتية أنا كونغ والصينية الأخرى شواي تشانغ.

وتأهلت اللاعبتان الفرنسية كارولين غارسيا والصينية كيانغ وانغ إلى الدور الثاني في البطولة أيضاً بفوز الأولى 6-3 و6-3 على السويدية يوهانا لارسون والثانية على اللاتفية إيلينا أوستابينكو 7-6 (7-1) و6-2 اليوم في الدور الأول للبطولة.

وتلتقي غارسيا في الدور الثاني مع الفائزة من مباراة الدور الأول بين مونيكا بويغ لاعبة بورتوريكو وياروسلافا شفيدوفا لاعبة كازاخستان.

كما تلتقي وانغ في الدور الثاني مع الفائزة من مباراة الدور الأول بين التونسية أنس جابر والروسية أنستازيا بافليوتشنكوفا.

وفجرت الصينية ساي ساي تشينغ المتأهلة من الأدوار التمهيدية مفاجأة بالتغلب على الإسبانية لار أروبارينا 6-4 و3-6 و6-3 لتلتقي في الدور الثاني مع الأوكرانيا إيليما سفيتولينا المصنفة السابعة للبطولة.

كما فازت اللاتفية أنستازيا سيفاستوفا على الرومانية إيرينا بيغو 6-1 و7-5 في مباراة أخرى اليوم.