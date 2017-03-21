المايسترو يثبت للجميع أنه مازل سيداً على الساحة
عد إصابة أسطورة التنس السويسرية روجر فيدرير والتي أبعدته عن الملاعب 6 أشهر اعتقد الكثيرون من عشاق اللعبة أنّ مسيرة المايسترو الأنيق في ملاعب الكرة الصفراء قد شارفت على الانتهاء.
هذا المقال منقول عن موقع YOURZONE
البطولة بدأت وفيدرير خالف كل السيناريوهات المحتملة، فلم يكن أحد يتوقع بأن ابن الـ 35 سيقدم أداء رائع سيمكنه من تجاوز المصنفين الأوائل في اللعبة والوصول للمباراة النهائية، وتحقيق لقب أستراليا المفتوحة على حساب الماتادور الإسباني رفاييل نادال، وبالفعل أتى هذا اللقب التاريخي بعد غياب 5 سنوات لفيدرير عن تحقيق بطولات الغراند سلام ولينفرد كوكب التنس بالرقم القياسي كأكثر لاعب تحقيقاً لبطولات ال 2000 نقطة برصيد 18 لقباً.
المايسترو السويسري عاد ليكسر جميع الرهانات مجدداً ويكمل مشوار النجاح هذا العام، حيث تمكن فيدرير يوم الاثنين من تحقيق بطولة إنديان ويلز الأميركية أولى بطولات ال 1000 نقطة وذلك على حساب مواطنه السويسري ستان فافرينكا بمجموعتين متتاليتين بواقع 6- 4 و 7 - 5 ، وقدم روجر بطولة غاية في الروعة لم يخسر فيها أية مجموعة خلال جميع المباريات التي خاضها المايسترو السويسري.
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