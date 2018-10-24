الماسترز: كيربر تضع أوساكا على حافة الاقصاء

وكانت كيربر قادرة على حسم المباراة في المجموعة الثانية، لكن أوساكا أجلت المعركة إلى الثالثة التي ابتسمت للألمانية، فحسمتها في ساعتين و30 دقيقة في ملعب سنغافورة المغلق.

وبدت الإصابة على ظهر كيربر، بطلة ويمبلدون الإنكليزية، في المجموعة الثالثة، لكنها تفوقت في شوط سابع حاسم لتميل كفة المباراة لمصلحتها.

ونجحت كيربر بتعويض خسارتها الأولى أمام الهولندية كيكي برتنز الثامنة، فيما منيت أوساكا (21 عاما) بخسارة ثانية بعد الأولى ضد الأميركية سلون ستيفنز الخامسة في المجموعة الحمراء.

وتعول أوساكا، بطلة فلاشينغ ميدوز 2018 والمرشحة المفضلة لدى الجماهير المحلية، على خسارة الهولندية برتنز أمام ستيفنز.

وقالت كيربر بعد المباراة "أعتقد أننا قدمنا مستوى مرتفعا الليلة. حصلت على فرصي في المجموعة الثانية، لكنها لعبت بشكل رائع. ثم تقررت المجموعة الثانية بنقطة أو نقطتين فقط".

ونجحت كيربر بالاستفادة من خبرتها في المباراة، فيما بدت أوساكا عصبية لخسارة بعض النقاط خصوصاً في المجموعة الأولى عندما رمت مضربها على الأرض.

وفي الجولة الثالثة الأخيرة، تلعب كيربر مع ستيفنز وأوساكا مع برتنز.

