الرومانية هاليب تتقدم في روما
حجزت الرومانية سيمونا هاليب المقعد الأول في الدور قبل النهائي ببطولة روما لتنس الأساتذة، بعدما تغلبت على الاستونية أنيت كونتافيت 6-2 و6-4 ،اليوم الجمعة في افتتاح منافسات دور الثمانية.
واحتاجت، هاليب المصنفة السادسة للبطولة، والتي توجت مطلع هذا الاسبوع بلقب بطولة مدريد، إلى 80 دقيقة للتغلب على منافستها ورفع عدد انتصاراتها إلى 25 خلال آخر 29 مباراة لها على الملاعب الرملية.
وتلتقي هاليب في المربع الذهبي الفائزة في مباراة دور الثمانية التي تجمع بين جافريلوفا والهولندية كيكي بيرتنز المصنفة 15 للبطولة.