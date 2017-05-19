الرومانية هاليب تتقدم في روما

واحتاجت، هاليب المصنفة السادسة للبطولة، والتي توجت مطلع هذا الاسبوع بلقب بطولة مدريد، إلى 80 دقيقة للتغلب على منافستها ورفع عدد انتصاراتها إلى 25 خلال آخر 29 مباراة لها على الملاعب الرملية.

وتلتقي هاليب في المربع الذهبي الفائزة في مباراة دور الثمانية التي تجمع بين جافريلوفا والهولندية كيكي بيرتنز المصنفة 15 للبطولة.