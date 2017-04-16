الجزيري يودع دورة مونتي كارلو من دورها الأول

وهو الفوز الرابع لسيمون على الجزيري في 4 مواجهات بين اللاعبين.

وضرب سيمون موعداً في الدور المقبل مع الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف ثانيا والذي أعفي من خوض الدور الأول على غرار المصنفين الثمانية الأوائل.

وبلغ البلجيكي دافيد غوفان المصنف عاشراً الدور الثاني بتغلبه على مواطنه ستيف دارسيس 6-2 و6-1، والبرتغالي جواو سوزا بفوزه على الألماني فلوريان ماير 6-3 و6-2.

وفي الدور المقبل، يلعب غوفان مع الإسباني نيكولاس الماغرو او السلوفاكي مارتن كليزان الصاعد من التصفيات، وسوزا مع الأوروغوياني بابلو كويفاس السادس عشر أو الصربي فيكتور ترويسكي.

ويغيب السويسري روجيه فيدرر عن نسخة هذا العام بعدما أعلن عقب فوزه على نادال في نهائي دورة ميامي مطلع الشهر الحالي أنه لن يشارك في أي دورة على الملاعب الترابية قبل بطولة فرنسا المفتوحة على ملاعب رولان غاروس المقررة من 28 ايار/مايو الى 11 حزيران/يونيو المقبلين.

وتشكل دورة مونتي كارلو عقدة لفيدرر (35 عاماً) الذي استعاد هذا الموسم شيئا من مستواه السابق بإحرازه القاب بطولة أستراليا المفتوحة، اولى البطولات الاربع الكبرى، ودورتي انديان ويلز وميامي للماسترز، إذ لم يسبق له أن توج بلقبها وهو وصل الى مباراتها النهائية أربع مرات وخسر أعوام 2006 و2007 و2008 أمام نادال و2014 أمام مواطنه ستانيسلاس فافرينكا