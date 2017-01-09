الجزيري يعبر إلى الدور الثاني ببطولة أوكلاند
صعد التونسي مالك الجزيري إلى الدور الثاني ببطولة أوكلاند النيوزيلندية للتنس بعدما استهل مشواره بالفوز على الأرجنتيني دييغو شفارتز مان 7-6 و6-3 اليوم الاثنين ضمن منافسات الدور الأول للبطولة.
كذلك تأهل الهولندي روبين هاسه إلى الدور الثاني بفوزه على النيوزيلندي فين تيرني 6-4 و7-5 كما تغلب التشيكي يري فيسيلي على الأرجنتيني هوراسيو زيبايوس 6-4 و6-3.
وفي أولى مباريات البطولة والتي أقيمت فيوقت مبكر من صباح اليوم، تغلب الأميركي ستيف جونسون على الفرنسي ستيفان روبير 6-4 و6-3.