الجزيري يعبر إلى الدور الثاني ببطولة أوكلاند

كذلك تأهل الهولندي روبين هاسه إلى الدور الثاني بفوزه على النيوزيلندي فين تيرني 6-4 و7-5 كما تغلب التشيكي يري فيسيلي على الأرجنتيني هوراسيو زيبايوس 6-4 و6-3.

وفي أولى مباريات البطولة والتي أقيمت فيوقت مبكر من صباح اليوم، تغلب الأميركي ستيف جونسون على الفرنسي ستيفان روبير 6-4 و6-3.