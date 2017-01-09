تنس
Reuters

الجزيري يعبر إلى الدور الثاني ببطولة أوكلاند

من قبل

صعد التونسي مالك الجزيري إلى الدور الثاني ببطولة أوكلاند النيوزيلندية للتنس بعدما استهل مشواره بالفوز على الأرجنتيني دييغو شفارتز مان 7-6 و6-3 اليوم الاثنين ضمن منافسات الدور الأول للبطولة.

كذلك تأهل الهولندي روبين هاسه إلى الدور الثاني بفوزه على النيوزيلندي فين تيرني 6-4 و7-5 كما تغلب التشيكي يري فيسيلي على الأرجنتيني هوراسيو زيبايوس 6-4 و6-3.

وفي أولى مباريات البطولة والتي أقيمت فيوقت مبكر من صباح اليوم، تغلب الأميركي ستيف جونسون على الفرنسي ستيفان روبير 6-4 و6-3.
السابق باوتيستا يتوّج بلقب تشيناي
اقرأ
باوتيستا يتوّج بلقب تشيناي
التالي