الجزيري إلى ثاني أدوار دورة برشلونة

ويلتقي الجزيري في الدور التالي من هذه الدورة البالغة جوائزها نحو 2,795 مليون يورو ونقاطها 500 نقطة، مع الأميركي ارنستو اسكوبيدو الذي تأهل من التصفيات بصفته الخاسر صاحب الحظ السعيد بعد انسحاب أحد المصنفين الأساسيين، وكان صاحب حظ سعيد بالفعل حيث أعفي من خوض الدور الأول بعد أن أخذ مكان أحد المصنفين الـ 16 الأوائل.

وفي مباراة بين اثنين من المسنين إن صح التعبير، فاز العملاق الكرواتي ايفو كارلوفيتش (39 عاماً) صاحب الارسالات النارية، على الاسباني طومي روبريدو (35 عاماً) 6-7 (5-7) و7-6 (10-8) و6-4.

وفاز أيضاً الإسباني غييرمو غارسيا لوبيز على الياباني يويتشي سوغيتا 7-6 (7-5) و7-6 (7-5)، والصربي دوشان لايوفيتش على الإسباني روبرتو مارتينيز 6-4 و6-7 (5-7) و6-3، والاسباني مارسيل غرانويرس على الكازخستاني ميخائيل كوكوشكين 6-2 و6-2، والأرجنتيني ليوناردو ماير على الالماني ميشا زفيريف 6-3 و6-صفر.

وتغلب أيضاً اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس على الفرنسي كورنتان موتيه 6-4 و6-1، والبرازيلي روجيرو دوترا سيلفا على الاميركي جاريد دونالدسون 6-3 و6-1، والفرنسي بونوا بير على التشيلي نيكولاس خاري 7-6 (7-4) و6-7 (3-7) و6-4، والاوروغوياني بابلو كويفاس على الاسباني ريكاردو اوخيدا 6-صفر و6-4.

ويبدأ الإسباني رافايل نادال المصنف اول في العالم الساعي الى اللقب الثالث تواليا والـ 11 عشر في الدورة، مشواره من الدور الثاني بمواجهة الفائز من لقاء النمساوي اندرياس هايدر ماورر والاسباني روبرتو كاربايس باينا.

وتغلب نادال في نهائي العامين الماضيين على الياباني كي نيشيكوري (2016) والنمسوي دومينيك تييم (2017).

وتوج "الماتادور" الإسباني الأحد باللقب الحادي عشر في دورة مونتي كارلو للماسترز (1000 نقطة)، ويطمح لإحراز اللقب الـ 11 أيضاً في بطولة رولان غاروس الفرنسية، ثاني بطولات الغراند سلام الاربع الكبرى التي تقام من 27 ايار/مايو الى 10 حزيران/يونيو.

