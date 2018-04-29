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دوري أبطال أوروبا
تنس

التشيكية بليسكوفا تتوج بلقب دورة شتوتغارت

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أحرزت التشيكية كارولينا بليسكوفا المصنفة خامسة في البطولة لقب دورة شتوتغارت الألمانية الدولية لكرة المضرب، بفوزها الأحد في النهائي على الأميركية كوكو فانديفيغه 7-6 (7-2) و6-4.

Reuters

واحتاجت بليسكوفا المصنفة سادسة على العالم إلى ساعة و56 دقيقة لإلحاق الهزيمة بالأميركية التي أخرجت المصنفة أولى في العالم الرومانية سيمونا هاليب من ربع النهائي، ثم بلغت النهائي على حساب الفرنسية كارولين غارسيا السابعة عالمياً.

وقالت بليسكوفا بعد الفوز "حظيت بدعم كبير من الجمهور هذا الاسبوع ومن فريقي، كوكو لعبت بشكل جيد منذ بداية الدورة".

وردت العملاقة الأميركية (1,85 م) "حاولت كل جهدي، لكني لم أستطع التغلب عليها. كارولينا لعبت بشكل جيد. لقد أخفقت هذا العام، لكن ربما السنة المقبلة".

وحققت بليسكوفا (26 عاماً) فوزها الثالث على فانديفيغه (26 عاماً أيضاً) في سادس مواجهة بينهما، وأحرزت اللقب التاسع في مسيرتها.

وكانت بليسكوفا التي اعتلت صدارة التصنيف العالمي لفترة قصيرة في 2017، التشيكية الأولى التي تبلغ النهائي في شتوتغارت، وذلك بعد ان أقصت اللاتفيتين يلينا أوستابنكو الرابعة في البطولة (من ربع النهائي) وآنيت كونتافييت (من نصف النهائي).
 
 

كارولينا بليسكوفا دورة شتوتغارت دورة شتوتغارت المفتوحة للتنس
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