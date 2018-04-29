التشيكية بليسكوفا تتوج بلقب دورة شتوتغارت

واحتاجت بليسكوفا المصنفة سادسة على العالم إلى ساعة و56 دقيقة لإلحاق الهزيمة بالأميركية التي أخرجت المصنفة أولى في العالم الرومانية سيمونا هاليب من ربع النهائي، ثم بلغت النهائي على حساب الفرنسية كارولين غارسيا السابعة عالمياً.

وقالت بليسكوفا بعد الفوز "حظيت بدعم كبير من الجمهور هذا الاسبوع ومن فريقي، كوكو لعبت بشكل جيد منذ بداية الدورة".

وردت العملاقة الأميركية (1,85 م) "حاولت كل جهدي، لكني لم أستطع التغلب عليها. كارولينا لعبت بشكل جيد. لقد أخفقت هذا العام، لكن ربما السنة المقبلة".

وحققت بليسكوفا (26 عاماً) فوزها الثالث على فانديفيغه (26 عاماً أيضاً) في سادس مواجهة بينهما، وأحرزت اللقب التاسع في مسيرتها.

وكانت بليسكوفا التي اعتلت صدارة التصنيف العالمي لفترة قصيرة في 2017، التشيكية الأولى التي تبلغ النهائي في شتوتغارت، وذلك بعد ان أقصت اللاتفيتين يلينا أوستابنكو الرابعة في البطولة (من ربع النهائي) وآنيت كونتافييت (من نصف النهائي).



