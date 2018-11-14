البولندية رادفانسكا تعلن اعتزالها التنس

وكتبت رادفانسكا في بيان رسمي "أود أن أشارككم أحد أهم القرارات في حياتي. اليوم وبعد 13 سنة من خوض مباريات تنافسية في كرة المضرب، قرّرت إنهاء مسيرتي".

وأضافت "لم يكن هذا القرار سهلاً. أنا ممتنة لكوني أحتفظ بذكريات رائعة كثيرة بينها إحرازي 20 لقباً، بطولة الماسترز في سنغافورة، وبلوغ نهائي بطولة ويمبلدون (2012) وأشياء أخرى كثيرة".

وتابعت "للأسف، لم أعد قادرة على التدريب واللعب بالمستوى الذي كنت ألعب به لأن جسدي لا يستطيع تحقيق تطلعاتي. لقد أخذت جميع هذه الأمور في عين الاعتبار ونظراً للمتطلبات الجسدية لكرة المضرب، علي الاعتراف بأنني لا أستطيع دفع جسدي إلى الحدود المطلوبة".

رادفانسكا التي كان المركز الثاني (2012 ثم 2016) أعلى تصنيف لها في مسيرة احترافية بدأت عام 2005، هي أول لاعبة بولندية تبلغ نهائي إحدى البطولات الأربع الكبرى ضمن الغراند سلام، والأولى التي تتوّج في دورات رابطة اللاعبات المحترفات.

وأكدت رادفانسكا أنها ستواصل العمل في هذه الرياضة، وأضافت في بيان الاعتزال "لقد قرّرت التوقف عن اللعب، وأقول وداعاً لكنني لن أترك كرة المضرب. لطالما كانت شيئاً مميزاً في حياتي، لكن الوقت الآن هو لإيجاد تحديات جديدة، أفكار جديدة لا تقل إثارة عما عشته على ملاعب الكرة الصفراء".