الاتحاد الدولي يحقق مع نستازي لتناوله سيرينا بكلام عنصري

وسمع نستازي يقول لأحد أفراد فريقه عشية المباراة مع إنكلترا في العاصمة لندن: "ماذا سيكون لون المولود (طفل سيرينا)، حليب أم شوكولا؟".

وتنتظر سيرينا وليامس (35 عاماً) وضع مولودها الأول في أيلول المقبل من خطيبها أليكسيس أوهانيان، أحد مؤسسي موقع "ريديت" الإلكتروني، على أن تعود إلى الملاعب في 2018.

وقال الاتحاد الدولي في بيان لوكالة فرانس برس: "الاتحاد الدولي لا يتسامح مع أيّ لغة وسلوك تمييزي من أيّ نوع كان".

وتابع: "أخذ الاتحاد علماً بكلام قائد منتخب رومانيا، وفتحنا تحقيقاً فورياً لاستعراض ما جرى قبل اتخاذ ما يلزم من قرارات".

ولنستازي (70 عاماً) سجل حافل بالمشاكل، آخرها عشية المباراة مع إنكلترا عندما طلب مرتين رقم غرفة قائد المنتخب الإنكليزي آن كيوتافونغ ووضع يده على كتفها أثناء التقاط الصورة بعد سحب القرعة.