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تنس
Reuters

الأرجنتيني خوان موناكو يعتزل التنس رسمياً

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أعلن لاعب التنس الأرجنتيني خوان موناكو اعتزاله رياضة اللعبة البيضاء بعد بلوغه الثالثة والثلاثين من العمر.

وقال اللاعب الأرجنتيني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "واثقا بأنني اتخذت القرار الصحيح مدركاً لحجم الاشتياق الذي سيتولد عن هذا، أخبركم أن هذه الفترة الرائعة من حياتي وصلت إلى نهايتها، سأعتزل التنس".

ويحتل موناكو في الوقت الراهن المركز 196 في الترتيب العالمي للاعبي التنس المحترفين، ولكنه وصل إلى المركز العاشر في عام .2012 وفاز موناكو بتسعة ألقاب طوال مسيرته التي امتدت 14 عاماً، كما انضم خلال بعض الفترات للفريق الأرجنتيني الذي ينافس في بطولة كأس ديفيز.

وأعرب اللاعب الأرجنتيني المعتزل عن ثقته بأنه سيترك رياضة التنس بعد أن قدم كل ما لديه.
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