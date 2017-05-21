اغاسي سيشرف على تدريب ديوكوفيتش في رولان غاروس

وجاء اعلان دجوكوفيتش بعد خسارته نهائي دورة روما للماسترز الاحد امام الالماني الكسندر زفيريف.

وقال الصربي "تحدثت مع اندريه عبر الهاتف قبل اسبوعين وقررنا ان نكون معا في باريس، وبالتالي سيكون هناك. سنرى ماذا سيحصل في المستقبل. اننا متشوقان للعمل معا ومعرفة الى ان سنصل".

وتابع "ليس لدينا التزاما طويل الامد. انها محاولة لمعرفة بعضنا البعض في باريس وحسب".

وكان دجوكوفيتش صاحب 12 لقباً في البطولات الكبرى "الغراند سلام" اعلن في الخامس من الشهر الجاري انفصاله عن مدربه السلوفاكي ماريان فايدا الذي رافقه في كل نجاحاته منذ 2006.

كما كان انفصل في نهاية 2016 عن مدربه النجم الالماني السابق بوريس بيكر بعد سنتين تولى فيهما الأخير الاشراف عليه.

ولم يحرز دجوكوفيتش لقباً كبيراً منذ قرابة سنة. وهو خسر نهائي بطولة الولايات المتحدة، اخر البطولات الاربع الكبرى، على ملاعب فلاشينغ ميدوز في نيويورك امام السويسري ستانيسلاس فافرينكا، وخسر مركزه الاول في لائحة التصنيف العالمي لمصلحة البريطاني اندي موراي.

واقتصرت انجازات دجوكوفيتش منذ الصيف الماضي على احراز دورة الدوحة القطرية في بداية الموسم الحالي. وأخفق بعدها في بطولة استراليا المفتوحة، اولى البطولات الكبرى، اذ خرج من الدور الثاني امام الأوزبكي دينيس ايستومين المصنف 117.