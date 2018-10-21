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دوري أبطال أوروبا
تنس

استهلالية رائعة للأوكرانية سفيتولينا وخسارة فوزنياكي في سنغافورة

تغلبت الأوكرانية الينا سفيتولينا على التشيكية بترا كفيتوفا بمجموعتين نظيفتين في افتتاح بطولة ختام الموسم لكرة المضرب للسيدات اليوم الأحد في سنغافورة.

AFP

وتفوقت سفيتولينا 6-3 و6-3 لتنهي سلسلة من سبع هزائم متتالية أمام اللاعبة التشيكية وتحقق أول انتصار في المجموعة البيضاء التي تضم الدنمركية كارولين فوزنياكي حاملة اللقب والتي خسرت امام التشيكية الأخرى كارولينا بليسكوفا 2-6 و4-6.

ولم تخسر كفيتوفا الرابعة أي مجموعة امام الأوكرانية منذ 2015، ومع ذلك تفوقت المصنفة سادسة اليوم بشكل واضح.

وتضم المجموعة الأخرى الحمراء اليابانية ناوومي اوساكا والأميركية سلون ستيفنز والألمانية أنجليك كيربر والهولندية كيكي برتنز التي حلت مكان الرومانية سيمونا هاليب التي انسحبت بسبب الإصابة.

 

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