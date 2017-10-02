استفتاء كاتالونيا: نادال حزين وتنتابه الرغبة بالبكاء

وأعلنت حكومة اقليم كاتالونيا ان أكثر من 844 شخصا "احتاجوا لعناية طبية" الاحد بعد تدخل شرطة مكافحة الشغب الاسبانية لمنع اجراء الاستفتاء، من دون ان يكون واضحا عدد الذين غادروا المستشفيات وعدد الذين ما زالوا يتلقون العلاج.

وندد رئيس اقليم كاتالونيا كارلس بيغديمونت بـ"عنف غير مبرر" في حين قالت الحكومة الاسبانية أنه وسلطته المحلية يتحملان "لوحدهما مسؤولية" احداث الاحد لانهما وجها الدعوة لتنظيم هذا الاستفتاء رغم حظره من المحكمة الدستورية.

وتأثر نادال كثيرا بالأحداث التي حصلت الأحد بحسب ما بدا عليه في المؤتمر الصحافي الذي عقده الاثنين عشية انطلاق مشواره في دورة بكين، علما أنه أكد الأسبوع الماضي بأنه معارض للاستفتاء.

وقال اللاعب البالغ 31 عاما "اشعر برغبة في البكاء عندما أرى بلدا عرفنا فيه كيف نتعايش وكيف نكون مثالا جيدا لبقية العالم، يصل الى هذا الوضع. أعتقد ان الصورة التي قدمناها الى العالم سلبية".

وتابع ابن جزيرة مايوركا الفائز بـ16 لقبا في البطولات الكبرى "كانت لحظة حزينة، قلبي كان غارقا (بالحزن) طوال اليوم"، مشيرا الى أن "شعور متابعة ما حصل عن بعد (من الصين) مختلف".

وواصل "أمضيت أجزاء كثيرة من حياتي في كاتالونيا، لحظات مهمة، ورؤية المجتمع يصل الى هذا التطرف تفاجئني وتزعجني جدا".

وأعلنت حكومة كاتالونيا الاثنين ان 90% من الذين صوتوا في الاستفتاء اختاروا الانفصال، بينما رفض رئيس الحكومة الاسبانية ماريانو راخوي النتيجة معتبرا ان الاستفتاء لم يحصل.

ودعا بيغدمونت الاتحاد الاوروبي الى الانخراط بشكل مباشر في النزاع بين اقليم كاتالونيا والدولة الاسبانية، قائلا "نحن مواطنون اوروبيون ونعاني من انتهاكات لحقوقنا وحرياتنا".

وكان لاستفتاء الأحد أثره الرياضي ايضا، إذ خاض برشلونة مباراته في المرحلة السابعة من الدوري الاسباني لكرة القدم ضد لاس بالماس (3-صفر) من دون جمهور، كحركة اعتراضية منه لأنه "يرفض الأعمال التي تم القيام بها اليوم (الاحد) في مناطق عدة من كاتالونيا للحؤول دون ممارسة حق ديموقراطي وحرية السكان في التعبير عن رأيهم".

وأضاف "في مواجهة الطابع الاستثنائي لهذه الأحداث، قررت الادارة ان مباراة الفريق الأول ضد لاس بالماس ستقام خلف أبواب موصدة، في ظل رفض من رابطة الدوري الاسباني بإرجائها".